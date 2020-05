Seoul ubica muñecas sexuales en las tribunas del Estadio Mundialista

El regreso de la trajo de vuelta el fútbol de primer nivel, pero también curiosidades como la propuesta de Borussia Mönchengladbach de ubicar hinchas de cartón en las tribunas por la imposibilidad de que asista público. El FC Seoul fue más allá y, en el segundo fin de semana de K League en , ubicó muñecas sexuales en las tribunas del Mundialista de Seúl, con mascarillas y distancia entre ellas.

FC Seoul put these mannequin supporters in stands which was also tried by Dinamo Brest.



But there is a strong conviction that these 'fans' are actually 'sex dolls' made by a sex doll company.



Hope it is not true, but if it is, it'll be a huge shame. pic.twitter.com/2tVOK2OJhT