Señal preocupante sobre Robin van Persie en el Feyenoord: «No hay química con los directivos»

Dick Advocaat criticó el viernes en «De Oranjezomer» las declaraciones del nuevo director técnico, Dévy Rigaux, sobre Robin van Persie. En «Kick-off», de De Telegraaf, se analizó la situación del Feyenoord y Valentijn Driessen concluyó que no hay química entre Van Persie y la nueva directiva.

Jeroen Kapteijns tilda de imprudentes las declaraciones de Advocaat, pero destaca que el técnico nunca ha escondido sus palabras: «Le pusieron para guiar a Van Persie y ayudarle a llegar a la Champions. Ahora siente que debe defenderlo; creo que lo vio como un ataque».

Sin embargo, considera lógico el planteo de Rigaux. Valentijn Driessen aporta otra mirada: «Van Persie, por supuesto, quería que Advocaat siguiera como asesor». Ahí radica el problema, según el columnista: «Dick se siente atacado por Rigaux, creo».

Driessen añade que Advocaat calló cuando el técnico del Feyenoord anunció en los medios que deseaba contar con «El Pequeño General» la próxima temporada: «Entonces yo también pienso: ¿dónde estabas entonces? En ese momento también podría haber dicho que le parecía una buena idea».

Ahora, de repente, sí critica a la nueva directiva», concluye Driessen, quien añade que Advocaat se siente atacado personalmente.

«Rigaux, con el visto bueno de Robert Eenhoorn, sugiere que han pasado muchas cosas y que muchas no han salido bien, y en eso tiene razón», añade el de Westland. «Y de repente aparece Advocaat para criticar».

Tras la reunión entre Rigaux, Eenhoorn y Van Persie, Driessen considera llamativas las declaraciones: «Si hubiera buena química, no se dicen esas cosas; se usan otras palabras. Ahora parece que no la hay, y la reacción de Advocaat lo confirma», concluye el periodista.