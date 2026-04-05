Semenyo: La estrella del City, una de las mejores jugadoras del mundo

Antoine Semenyo, estrella del Manchester City, describió a su compañero Ryan Sharqi como uno de los mejores jugadores del mundo, tras la aplastante victoria sobre el Liverpool (4-0) el pasado sábado en los cuartos de final de la FA Cup.

Seminio marcó un gol y dio una asistencia, mientras que Sharqi contribuyó con un pase decisivo, y su compañero Erling Haaland anotó un hat-trick, lo que llevó al Man City a clasificarse para las semifinales.

Semenyo dijo sobre Sharqi en declaraciones recogidas por la cadena «ESPN»: «Es uno de los mejores jugadores del mundo. Literalmente puede hacer cualquier cosa con el balón, así que me facilita mucho las cosas».

Y añadió: «Sé que se echará atrás e intentará encontrarme detrás de él o pasarme el balón a los pies, y eso lo hace más fácil».

Y continuó: «Recuerdo mi primer día de entrenamiento. Algunas de las habilidades que estaba mostrando me hicieron decir: “¿Qué tipo de jugador es este?”».

Y continuó: «Es un jugador de primer nivel. Es creativo con el balón, y eso nos encanta».

El jugador ghanés habló sobre las ambiciones del Manchester City para lo que queda de temporada: «Siento que hay mucha ambición y muchos objetivos que queremos alcanzar esta temporada. Hay más por venir, y solo tenemos que seguir adelante».

Y añadió: «Es la parte más importante de la temporada ahora mismo, así que solo queremos ganar el mayor número posible de partidos».

Y concluyó sus declaraciones: «Cada partido es como una final ahora mismo, así que solo tenemos que seguir presionando y ver qué pasa».