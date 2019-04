Semedo y Arthur, titulares en el Barcelona contra el Manchester United

El lateral portugués y el mediocentro brasileño se ganan un lugar en el once para visitar Old Trafford; Roberto y Vidal, suplentes.

Todo listo por parte del para visitar al en Old Trafford. Los culés ya tienen once confirmado, y no hay ninguna sorpresa: el once de gala salta al campo para intentar encarrilar la eliminatoria de cuartos de final de la , con la presencia de Nelson Semedo en lugar de Sergi Roberto sobre el lateral derecho y de Arthur en el centro del campo, dejando en el banquillo a Arturo Vidal.

En ese sentido, los once futbolistas elegidos por el entrenador azulgrana son Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Arthur, Messi, Suárez y Coutinho; por su parte, el United sale con De Gea, Ashley Young, Lindelof, Smalling, Shaw, Dalot, McTominay, Fred, Pogba, Rashford y Lukaku.

Los suplentes del Barça serán Cillessen, O. Dembélé, Malcom, S. Roberto, Vidal, Umtiti y Aleñá, por lo que los descartes de Valverde fueron Iñaki Peña, Murillo, Todibo y Boateng,

El próximo martes, el Barcelona recibirá al United en el Camp Nou para dirimir quién accede a las semifinales de la Liga de Campeones. Para ese compromiso, el único jugador apercibido que tienen los catalanes es el portugués Semedo, que no debe ver la tarjeta amarilla si quiere estar en la revancha; Shaw y Young son los titulares que deben cuidarse en el club de Mánchester para estar en la Ciudad Condal la semana próxima (Herrera, Matic y , apercibidos también, no son de la partida).