Selecciones clasificadas para la Copa Mundial Femenina de 2027: lista completa de las naciones que jugarán el torneo en Brasil

España, vigente campeona, buscará retener su primer título en la Copa del Mundo Femenina 2027 , que se disputará el próximo verano en Brasil. Inglaterra, subcampeona en Australia 2023 y campeona de Europa 2025 tras vencer a España, volverá a pelear por el título junto a Estados Unidos y Japón.

Mientras esperamos el torneo, con varios equipos ya clasificados, la expectación crece. Los aficionados pueden aumentar su participación usando plataformas digitales para realizar predicciones y apuestas. En Nigeria, elegir las mejores apps de apuestas garantiza herramientas de primer nivel y acceso fluido a una amplia variedad de mercados.

Primero deben clasificarse: además de Brasil, ya están Japón, Australia y otras que se sumarán en las próximas semanas.

La UEFA dispone de 11 plazas, la AFC de 6, y la CONCACAF y la CAF de al menos 4 cada una. Además, tres selecciones de la CONMEBOL se sumarán a Brasil, y la OFC tendrá una plaza. Las tres plazas restantes se definirán en los repechajes interconfederativos, que terminarán en febrero de 2027.

¿Qué selecciones ya están clasificadas para el Mundial Femenino de 2027? ¿Qué equipos podrían ser los siguientes? GOAL te lo cuenta.

¿Qué selecciones se han clasificado para la Copa Mundial Femenina de 2027?

Selección Confederación Clasificado el Brasil CONMEBOL Anfitriones Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026 Nueva Zelanda OFC 15 de abril de 2026

Además de la clasificación automática de Brasil como anfitriona, la Copa Asiática Femenina de la AFC 2026, disputada en marzo, otorgaba las primeras plazas para la Copa Mundial Femenina 2027 y definía a las seis representantes de la confederación asiática. Llegar a las semifinales garantizaba el pase, así que Australia, China, Corea del Sur y Japón lo consiguieron tras ganar en cuartos.

El 19 de marzo, los cuatro eliminados en octavos jugaron dos repescas: Filipinas venció a Uzbekistán y Corea del Norte a China Taipéi, así ambos se clasificaron al Mundial, mientras que los perdedores pasaron a la repesca interconfederativa.

En abril, Nueva Zelanda se unió a ellos tras ganar 1-0 a Papúa Nueva Guinea en la última ronda de la OFC. Los eliminados se sumarán a Uzbekistán y China Taipéi en los repechajes interconfederativos del año próximo.

¿Qué selecciones pueden clasificarse a continuación para la Copa del Mundo Femenina de 2027?

La CAF debía definir sus plazas en marzo de 2026 durante la Copa Africana de Naciones, pero el torneo se aplazó al verano y las representantes africanas se conocerán en agosto. Así, las próximas selecciones en sellar su billete para el Mundial Femenino 2027 saldrán de la CONMEBOL y la UEFA, cuyos torneos arrancan en junio.

Los dos primeros de la Liga de Naciones de la CONMEBOL irán directo al Mundial, y los puestos tres y cuatro disputarán la repesca interconfederaciones. En Europa, las cuatro ganadoras de la Liga A de la UEFA irán directo al Mundial, y 32 equipos disputarán dos rondas eliminatorias a doble partido a finales de año para definir las siete plazas restantes y la representante de la UEFA en la repesca interconfederativa.

Las últimas plazas directas para el Mundial saldrán del Campeonato Femenino de la CONCACAF, en noviembre de 2026. Por ahora, solo Estados Unidos y Canadá están confirmados. En abril se completarán las eliminatorias para definir las otras seis selecciones de la región que lucharán por esos cupos.

Los repechajes interconfederaciones se jugarán en febrero de 2027 para definir las tres plazas restantes.

¿Cuándo se disputará la Copa Mundial Femenina de 2027?

Brasil será la sede de la Copa Mundial Femenina de 2027, cuyo inicio está previsto para el 24 de junio de 2027. Se jugará en ocho sedes de ocho ciudades, incluido el estadio Maracaná de Río de Janeiro. La final está programada para el 25 de julio de 2027. Las fechas de las distintas fases se anunciarán más adelante, al igual que los detalles del sorteo de la fase de grupos.

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