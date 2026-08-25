Selecciones clasificadas para el Mundial femenino de 2027: lista completa de los países que disputarán el torneo en Brasil

España defenderá el título en el Mundial femenino de 2027 , en el que la Roja buscará revalidar el primer gran título de su historia con un nuevo triunfo en Brasil el próximo verano. Inglaterra fue subcampeona en Australia en 2023 y, tras derrotar a España en la final de la Eurocopa de 2025, volverá a ser una firme candidata al título en 2027. Estados Unidos y Japón también figuran entre las primeras favoritas.

Pero antes, estas selecciones tienen que clasificarse para el torneo. Al margen de Brasil, clasificada como anfitriona, Japón es una de las 17 selecciones que ya lo han conseguido, junto con Australia, coanfitriona y semifinalista en 2023. Muchas más obtendrán su plaza a lo largo de los próximos días, semanas y meses.

La UEFA dispone de 11 plazas para el torneo, mientras que la AFC tiene garantizadas seis representantes y la CONCACAF y la CAF, al menos cuatro cada una. Además de Brasil, otras tres selecciones de la CONMEBOL participarán en el torneo, y la OFC también cuenta con una plaza. Las tres plazas restantes se decidirán en la repesca intercontinental, que se disputará en febrero de 2027.

Así pues, ¿qué selecciones han conseguido ya su plaza para el Mundial femenino de 2027? ¿Y cuáles podrían ser las siguientes en clasificarse? GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber sobre el camino a Brasil...

¿Qué selecciones se han clasificado para el Mundial femenino de 2027?

Selección Confederación Fecha de clasificación Brasil CONMEBOL Anfitriona Australia AFC 13 de marzo de 2026 China AFC 14 de marzo de 2026 Corea del Sur AFC 14 de marzo de 2026 Japón AFC 15 de marzo de 2026 Filipinas AFC 19 de marzo de 2026 Corea del Norte AFC 19 de marzo de 2026 Nueva Zelanda OFC 15 de abril de 2026 Alemania UEFA 5 de junio de 2026 Argentina CONMEBOL 5 de junio de 2026 Colombia CONMEBOL 5 de junio de 2026 Dinamarca UEFA 9 de junio de 2026 Francia UEFA 9 de junio de 2026 España UEFA 9 de junio de 2026 Argelia CAF 8 de agosto de 2026 Marruecos CAF 8 de agosto de 2026 Camerún CAF 9 de agosto de 2026 Malaui CAF 9 de agosto de 2026

Al margen de la clasificación automática de Brasil como anfitriona, las primeras plazas para el Mundial femenino de 2027 se decidieron en la Copa Asiática femenina de la AFC de marzo de 2026, que determinó las seis representantes garantizadas de la confederación asiática. Llegar a semifinales aseguraba una plaza en el Mundial, por lo que Australia, China, Corea del Sur y Japón sellaron su clasificación con sus victorias en cuartos de final.

Las cuatro selecciones derrotadas en cuartos disputaron después dos partidos de repesca: las vencedoras se clasificarían para el Mundial y las perdedoras pasarían a la repesca intercontinental. Filipinas consiguió su billete a Brasil al vencer a Uzbekistán, mientras que Corea del Norte se impuso a China Taipéi.

Nueva Zelanda se sumó en abril a la lista de selecciones clasificadas para el Mundial gracias a una ajustada victoria por 1-0 ante Papúa Nueva Guinea en la tercera y última ronda de clasificación de la OFC. Su rival derrotada se unirá a Uzbekistán y China Taipéi en la repesca intercontinental del próximo año.

Alemania se convirtió en la primera selección europea en conseguir su billete a Brasil al derrotar a Noruega por 2-0 a principios de junio y ganar su grupo de clasificación a falta de una jornada. Inglaterra se habría unido a ella esa misma noche si hubiese evitado la derrota en España, pero una contundente derrota por 4-0 dejó a la Roja, vigente campeona del mundo, en una posición privilegiada. Unos días después, España, Dinamarca y Francia se adjudicaron las otras tres plazas de clasificación directa de la UEFA.

Las primeras representantes de la CONMEBOL, además de Brasil, también quedaron confirmadas a principios de junio. Pese a un decepcionante empate 1-1 con Perú, Argentina aseguró su presencia en el torneo al establecer una ventaja de cuatro puntos entre las dos primeras de la clasificación de la Liga de Naciones. Por su parte, Colombia, líder de la tabla, selló su plaza con una victoria por 1-0 ante Uruguay. Esas eran las dos únicas plazas de clasificación directa disponibles, mientras que Venezuela y Ecuador, tercera y cuarta respectivamente, obtuvieron plazas para la repesca intercontinental.

Las representantes de África quedaron confirmadas en agosto mediante la Copa Africana de Naciones femenina, que se había aplazado. Las selecciones que alcanzaron las semifinales del torneo, inicialmente previsto para marzo, se clasificaron directamente para el Mundial. La sorprendente edición de la competición significa que habrá dos debutantes en Brasil el año pasado, después de que Argelia y Malaui llegaran a semifinales. Argelia nunca había superado la fase de grupos del torneo, mientras que Malaui ni siquiera había participado antes en él. Marruecos y Camerún también viajarán a Brasil el próximo verano. Esta última condenó a Nigeria, defensora del título, a su peor participación histórica en la competición al derrotarla en cuartos de final.

¿Qué selecciones pueden ser las próximas en clasificarse para el Mundial femenino de 2027?

Las siete plazas de clasificación restantes de la UEFA se decidirán a finales de este año. Selecciones como Inglaterra, Suecia, Italia, Noruega y Países Bajos tendrán que superar la repesca, que comenzó durante el parón internacional de octubre y concluirá en la ventana que abarca noviembre y diciembre. También estará en juego una plaza para la repesca intercontinental.

Las últimas clasificadas de forma directa saldrán del Campeonato Femenino de la CONCACAF, que se disputará en noviembre. Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Haití, Panamá, Costa Rica y El Salvador competirán en ese campeonato continental, en el que habrá cuatro plazas de clasificación directa y dos para la repesca.

La repesca intercontinental se disputará en febrero de 2027 para decidir las tres últimas selecciones que jugarán el Mundial femenino en Brasil. Antes, Uzbekistán, China Taipéi, Ecuador, Papúa Nueva Guinea, Ghana y Sudáfrica participarán en una fase preliminar de esa repesca, en noviembre y diciembre. Cada una de las seis selecciones disputará tres partidos, definidos mediante un sorteo con cabezas de serie celebrado en agosto. Las dos primeras de la clasificación final accederán a la fase definitiva de la repesca, en febrero de 2027. Venezuela ya tiene asegurada su plaza en esa fase definitiva, a la que se sumarán dos selecciones de la CONCACAF y una de la UEFA.

¿Cuándo se disputa el Mundial femenino de 2027?

Brasil organizará el Mundial femenino de 2027, cuyo inicio está previsto para el 24 de junio de 2027. El torneo se disputará en ocho estadios de ocho ciudades diferentes, incluido el emblemático estadio de Maracaná de Río de Janeiro, que acogerá la final del Mundial femenino de 2027 el 25 de julio. El sorteo de la fase de grupos se celebrará el 11 de diciembre de 2026, cuando ya se conocerán todas las selecciones participantes salvo tres de las 32.

A medida que se define la lista de selecciones clasificadas para el Mundial femenino de 2027, crece la expectación ante un torneo que promete ser excepcional. Quienes siguen el fútbol femenino pueden implicarse aún más en la competición utilizando un código de bonificación de bet365. Este código ofrece bonificaciones atractivas que permiten a los aficionados realizar apuestas estratégicas sobre los resultados del torneo, la dinámica de los equipos y las actuaciones de las jugadoras, para disfrutar de una experiencia más atractiva y completa tanto al ver los partidos como al apostar a medida que avanza el camino hacia 2027.

Enlaces relacionados