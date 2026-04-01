Seleccionador de Irak: «Sorprenderemos al mundo en el Mundial»

El australiano Graham Arnold, seleccionador de Irak, expresó su gran alegría tras haber llevado a los Leones del Riad a clasificarse para el Mundial de 2026, y prometió sorprender al mundo en el torneo.

La clasificación de la selección iraquí se produjo tras su valiosa victoria por 2-1 sobre Bolivia en la final de la repesca mundial, disputada en el estadio de Monterrey, en México, este miércoles por la mañana.

La selección iraquí se clasificó para el Mundial por segunda vez en su historia, y la primera en 40 años, ya que su última participación fue en la edición de México 1986, donde quedó eliminada en la fase de grupos tras sufrir tres derrotas ante México, Bélgica y Paraguay.

La selección iraquí se ha incorporado al Grupo 9 del Mundial de 2026, en el que figuran Francia, Senegal y Noruega.

Arnold declaró tras el partido, según informó la Agencia de Noticias Iraquí: «Antes de pensar en el enfrentamiento contra Francia, debo recordar que ya me enfrenté a ellos anteriormente con la selección de Australia en el Mundial de 2022, y perdimos 4-1, pero utilizamos esa experiencia como motivación para ganar a Túnez y Dinamarca y clasificarnos para los octavos de final».

Y añadió: «Como selección de Irak, no tenemos nada que perder. Debemos ir al Mundial con mentalidad ganadora, pues ese es el único camino para lograr grandes logros».

Y continuó: «Compartir el mismo campo con jugadores como Mbappé y Haaland es un gran honor para nuestros jugadores, y respetaremos sus habilidades, pero saldremos al campo para intentar ganar y sorprender al mundo».

Arnold concluyó: «Clasificarse para el Mundial es un gran privilegio para todos los jugadores, que disfrutarán de disputar partidos contra grandes nombres del fútbol mundial, e intentaremos dar lo mejor de nosotros mismos para hacer felices a nuestros aficionados y poner de relieve el fútbol iraquí en la escena internacional».