Selección mexicana: ¿Por qué Tata Martino no llama a jugadores del Atlas bicampeón?

A pesar del gran último año por parte de los Rojinegros, el estratega nacional no ha convocado a ningún futbolista del actual bicampeón mexicano.

La gestión de Gerardo Martino como estratega de la Selección mexicana ha estado llena de controversias, sobre todo cuando se trata de las convocatorias. Ahora, el estratega de nacionalidad argentina está nuevamente en la mira de los aficionados debido a su negativa por llamar a jugadores del Atlas, actual bicampeón de la Liga MX y con múltiples futbolistas aztecas dignos de vestir la camiseta del combinado.

En este 2022, Martino ha sido ampliamente cuestionado por sus listas para la Selección de México. Ahora, con el reciente título de los Rojinegros, Martino ha estado aún más en la mira por su poca disposición de convocar a jugadores de dicho club.

A continuación, en GOAL te contamos más sobre el rechazo de Martino hacia el club de Jalisco:

¿POR QUÉ MARTINO NO CONVOCA JUGADORES DEL ATLAS?

Cortesía: Getty

Durante la conferencia de prensa previa al duelo amistoso del 2 de junio de 2022 ante Uruguay, Martino fue cuestionado sobre esta situación. El estratega fue claro con la prensa y los seguidores, quienes consideran que los de la Academia tienen el nivel necesario para defender la camiseta Tricolor.

“Las puertas están abiertas para todos; llama la atención que un equipo que ganó los dos últimos torneos no tenga futbolistas en selección, comentando que el Atlas tiene muchos jugadores extranjeros, sobre todo la columna vertebral es de extranjeros. No puede haber una convocatoria masiva de jugadores que no estuvieron, porque parecería que no hicimos nada en tres años”, sentenció.

De igual manera, el tata habló sobre el caso de Julio Furch, quien habría levantado la mano para un llamado en caso de recibir el alta por parte de las autoridades. Sin embargo, Martino señaló que por el momento no es una opción, ya que tiene a Rogelio Funes Mori, Raúl Jiménez, Santiago Giménez y Henry Martín como referentes en el ataque.