¿Cuál sería el grupo más débil que le podría tocar a la Selección mexicana en Qatar 2022?

Luego de un camino bastante accidentado en las Eliminatorias, la Selección mexicana obtuvo el pase al Mundial Qatar 2022 al culminar en la segunda posición del Octagonal de la Concacaf. Ahora el Tri se parepara para conocer su suerte en el sorteo, siendo uno de los equipos que estará en el bombo 2.

Y es que tras las victorias contra Honduras y El Salvador en el cierre de las Eliminatorias de la Concacaf, el equipo del Tata Martino mejoró considerablemente su posición en el Ranking FIFA y entró en el Top 10; sin embargo, no fue suficiente para ser cabeza de serie.

Aunque lo más probable es que México enfrente a uno de los principales candidatos del certamen, lo cierto es que existe un escenario que haría las cosas mucho más sencillas para el Tri. Se trata de una combinación que llevaría al combinado azteca a jugar contra rivales teóricamente inferiores.

Cuando apenas faltan unas horas para el sorteo, en GOAL te presentamos el grupo más débil en el que podría estar México en Qatar 2022:

QATAR

Sí, es cierto que nunca es fácil enfrentar al equipo anfitrión de una Copa del Mundo. Pero viendo la calidad de los otros equipos que son cabeza de serie en el Mundial, Qatar es el rival del bombo 1 que mejor le viene a los dirigidos por el Tata Martino.

TÚNEZ

Si bien los africanos no se le dan bien al Tri en los Mundiales, lo cierto es que Túnez no representa una gran amenaza para México. Al quedar en el grupo de Qatar, el combinado azteca no podría jugar ante un asiático del bombo 3 y en ese sentido, este modesto rival africano podría entrar en el grupo.

NUEVA ZELANDA

Todavía no está clasificado al Mundial, pero Nueva Zelanda disputará el repechaje contra Costa Rica y en caso de resultar vencedor, irá directo al bombo 4 de Qatar 2022. Sin duda, los All Whites serían un rival que en los papeles no tendrían mayores opciones de trascender en la Copa del Mundo.

ASÍ SERÍA EL GRUPO MÁS FÁCIL PARA EL TRI

