Selección España vs. Noruega en directo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa de la fase clasificación a la Eurocopa Alemania 2024

El delantero del Espanyol marca dos goles en tres minutos nada más entrar al campo y maquilla un gris debut de De la Fuente.

La goleada final no refleja el sufrimiento de la selección en este estreno de Luis De la Fuente. Joselu ha decantado el marcador con un 3-0 con sus dos tantos postreros, pero lo cierto es que Noruega ha sido un duro rival esta noche en La Rosaleda. España empezó muy activa, empotrando al rival contra su área y encontrando el gol de Dani Olmo tras un remate en el interior del área.



A partir de ahí, el vigor inicial se tornó en retroceso de líneas y de nivel. Los nórdicos tuvieron hasta tres ocasiones claras, pero se toparon con Kepa o definieron mal. A medida que avanzaba el segundo tiempo, De la Fuente introdujo cambios que mejoraron al equipo. Hasta la entrada de Fabián y Joselu, que fabricaron el 2-0. A los pocos instantes, el delantero del Espanyol cerró el marcador aprovechando un rechace. La fiesta terminó bien en Málaga.





El próximo rival será Escocia, que hoy ha ganado a Chipre por el mismo resultado. Será una dura batalla la de Hampden Park.

Reacciones y ruedas de prensa

Luis de la Fuente: Hay un gran equipo, fantástico, que ofrece muchas alternativas. Saber madurar al rival, aprovechar las oportunidades en determinados momentos del partido. Sabíamos de la importancia del rival que teníamos enfrente. Hemos ido de menos a más, son cuatro días solo de trabajo. Me esperaba una Noruega así pero también me esperaba la reacción del equipo. Es nuestro trabajo conocer a los futbolistas y darle confianza. Estoy feliz no solo por Joselu, sino por todos. No creo que sea malo sufrir, hay mucho que mejorar, pero estoy contento porque en cuatro días de entrenamiento se han visto cosas que se han trabajado. Kepa es un grandísimo portero, celebramos tenerlo a él como al resto de porteros. Estoy feliz por los jugadores".

Joselu: "No me lo creo aún. Es lo máximo que puede tener un jugador. El trabajo diario ha tenido su recompensa. Fabián me pone un balón increíble. Lo importante que el equipo ha sumado una importante victoria. Súper, súper feliz. Creo que he respondido con creces, la edad para mi no importa. Ahora hay que disfrutar del de hoy y a partir de mañana preparar la batalla del martes, porque son un equipo muy físico".

Kepa: Nos hemos puesto por delante, nos han dejado controlar pero han tenido sus ocasiones. Ellos tienen muy claro a lo que juegan y han intentado hacer su partido. Tenemos que mejorar, lo importante era ganar y empezar con los tres puntos. Con el cien por cien de los sentidos en el campo, a los compañeros los conozco a todos. Nos ha costado a todos aclimatarnos, ha habido alguna imprecisión, pero contento con los tres puntos. Tenemos que jugar con lo que hay que jugar, saber leer el partido, si nos vienen a buscar la pegaremos larga. El seleccionador confía en los tres porteros".

Dani Olmo: Las exigencias para esta selección son máximas. Queremos ganar siempre todos. Siempre es diferente, con el cambio de entrenador hay un diferente estilo, pero la idea de la selección siempre es la misma, con el balón. Ahora atacamos con más profundidad. Noruega sabíamos que tenía jugadores de calidad, pero hemos estado bien en defensa y en ataque. Felicitar a Joselu por el debut".

Minuto a minuto del España vs. Noruega

89'Noruega ha tenido su momento para poner en muchos aprietos a España, pero la entrada de Joselu ha definido el partido con el cacareado plan B que tanto se le echó en cara a Luis Enrique. Los resultados siempre dan la razón al entrenador.



85'¡¡GOOOL!! Ahora sí, parotid vista para sentencia. Dos minutes locos del recién ingresado Joselu, que completa un doblete exprés y pone tierra de por medio, ahora rebañando un rechace de la zaga nórdica. 3-0 y para casa.



84'¡¡GOOOOOL!! Lo sentencia España cuando habían vuelto a aparecer las dudas. Cabezazo de Joselu digno de los arietes a la antigua usanza. Muy buen centro desde la izquierda poor part de Fabián, que también acaba de ingresar.



84'Luis De la Fuente ha agotado cambios cambiando piezas, pero no el sistema. Joselu, además, estuvo a un contacto con el balón de hacer el 2-0. A pase de Yeremi, que está cuajando muy buenos minutos.82' ¡¡SE SALVA ESPAÑA!! El delantero del Celta, Strand Larsen, ha tenido el empate. La ocasión llega en un contragolpe, después de que España hubiera hilvanado dos posesiones largas. El partido no está ni mucho menos terminado...





78' Cuatro cambios de una tacada en la selección nórdica. Parece que los cambios hacen sentir más cómoda a España, que tiene mucho más el balón por el medio y genera más. Yeremi acaba de tener una ocasión clara.





72' En la búsqueda de un nuevo patrón de juego, la tónica que se está viendo es la de un equipo ciertamente desordenado en sus acciones. Cuesta juntar líneas y ejercer una presión con sentido. Es lógico, estamos hablando del estreno de un nuevo proyecto...





69' Se marcha el autor del gol, uno de los líderes de esta selección, dejando su puesto a un extremo puro como Yeremi Pino. Se espera el mejor nivel del canario, al que las lesiones han impedido tener continuidad últimamente.





64' España ha encadenado unos minutos pasándose el balón, pero una pérdida de Dani Ceballos, que arriesgó en exceso en zona caliente, pudo salir caro. Carvajal abortó la ocasión mandando el balón a córner. Muchas dudas en el debut.



59' Llegan los primeros cambios de la Selección. Se espera que ambos mejoren la zona de creación. Aspas no ha estado nada fino y Gavi no ha tenido incidencia en el juego. Veamos...



56' ¡¡PUDO LLEGAR EL EMPATE!! Sigue la tónica del primer tiempo, y Noruega le sigue haciendo daño a España. Kepa acaba de rebañar un balón que ya se colaba. Sufre España.





50' Pese a que España está jugando con dos puntas, no se está notando demasiado la presencia en el área de los delanteros españoles. Ahora Aspas acaba de rematar mansamente un balón hacia portería conectando un cabezazo a centro de Carvajal.





46' ¡¡Arranca la segunda mitad!! De momento sin cambios en ninguno de los bandos, ya se disputan los segundos 45 minutos en La Rosaleda.





45' + 2' ¡¡DESCANSO!! Llegamos al final del primer periodo con ventaja parcial y mínima para La Roja, que ha ido de más a menos.39' El ritmo de juego ha decaído un poco tras el gol, y lo cierto es que Noruega está creciendo con el paso de los minutos, llegando mucho más a zona de peligro.



36' De hecho, con la generación que lideran Haaland y Odegaard, los nórdicos aspiran a llegar un gran torneo por primera vez en el siglo XXI. Sú último Mundial fue en 1998 y su última Eurocopa en 2000. Un certamen en el que, además, se midieron -y vencieron- a España.33' Noruega no está haciendo un mal partido, pero es obvio que le pesa la baja de un referente como Erling Haaland. España ha tenido la suerte de librarse en este choque de uno de los nuevos referentes del fútbol mundial y que ha alcanzado ya la cuarentena de goles con su equipo, el Manchester City, en todas las competiciones esta temporada.



30' ¡¡PARADÓN!! Pudo llegar el empate visitante, pero Kepa ha sacado una mano de oro (por lo tensa) ante una volea de Aursnes. Otro que estaba ausente en la anterior etapa e inicia con buen pie.



28' Al que vemos apoderarse del lateral zurdo es a Alejandro Balde. El canterano del Barça tuvo una temporada de aclimatación a la élite la temporada pasada, con apariciones esporádicas en el primer equipo culé, pero este curso ya se ha asentado en el conjunto dirigido por Xavi. Fruto de eso, llegó la llamada para el Mundial. Y ahora apunta a ser un fijo con De la Fuente.



26' Solo cuatro jugadores repiten hoy de los que fueron titulares frente a Marruecos: Laporte, Rodri, Gavi y Olmo. Sin duda, estamos ante un proyecto diferente al que vimos con Luis Enrique.



19' Aunque hoy sea su estreno oficial como seleccionador, no es el primer partido que dirige Luis de la Fuente con la selección absoluta. Además de haber dirigido en categorías inferiores y a la selección olímpica, el míster tuvo que ponerse al frente del banquillo en un amistoso contra Lituania en junio de 2021 por contagio de covid en la expedición de la absoluta. De los jugadores sub-21 a los que tuvo a su cargo aquel día, solo Yeremi Pino podría repetir hoy.



16' El guion del partido estaba siendo claro. Mucho balón de España en la zona tibia del campo, pero ocupando la mitad de terreno del rival. Pases de lado a lado hasta encontrar el momento, que no tardó aparecer. ¡Se adelanta la Selección!



13' ¡¡GOOOL!! Llega el primer gol de la era De la Fuenta. Dani Olmo remató con maestría un centro raso de Balde quae tocó en un Defensor antes de entrar.



11' A juzgar por lo que estamos viendo en los primeros minutos, queda claro que un jugador como Dani Olmo, que ya fue pieza angular en la etapa de Luis Enrique, lo seguirá siendo también ahora. El jugador del Leipzig cae por todo el frente de ataque y pide el balón constantemente.

7' Tras decantarse por el Arsenal y dejar el Real Madrid, Martin Odegaard ya se ha consolidado como un jugador importante, no solo en su equipo sino también en la Premier League. Además, con solo 24 años ya es el capitán de su selección. Madera de campeón, sin duda.

4' Primeros compases del partido con dominio territorial para España, pero con Noruega esperand todavía muy bien plantada. Hay ganas de ver la identidad de juego con la que el nuevo seleccionador dota al combinado nacional.

1' Empieza la fiesta del fútbol en La Rosaleda. Primera posesión para España.¡¡En breve arranca el encuentro!! La Rosaleda es una olla a presión en sí misma y tiene ganas de ver fútbol de quilates.



Por su parte, el rival de hoy, Noruega, no puede contrar con Haaland, su máxima estrella. Pese a ello presenta un once de garantías con Nyland, Strandberg, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes, Berge, Sorloth y Elyounoussi. Dos conocidos de la afición española como el delanterio Sorloth y el centrocampista Odegaard, ahora en el Arsenal, estará en La Rosaleda.



España parte con Kepa; Carvajal, Nacho, Laporte, Balde; Merino, Rodri, Olmo, Aspas, Gavi; Morata. Muchas novedades respecto a la última alineación que sacó Luis Enrique en su último partido, en el Mundial frente a Marruecos en diciembre.

Ya está el primer once de Luis de La Fuente para este partido.

¿Cómo fue el debut de los entrenadores de la Selección?

Luis de la Fuente, en La Rosaleda, se estrenará como nuevo entrenador de la Selección de España. Su rival: Noruega, un partido correspondiente a la clasificación para la Euro 2024. Su responsabilidad es enorme. Su presión, también. En los últimos 35 años, el único técnico de La Roja que debutó con una derrota fue Luis Suárez, en 1988, en un juego frente a Yugoslavia. Repasamos cómo fueron los debuts de los entrenadores de la Selección.

¿Por qué no juega Haaland?

El delantero del Manchester City es la principal ausencia de Noruega y aquí te contamos la razón.

¿Cuándo y dónde es el España vs. Noruega?

PARTIDO España vs. Noruega FECHA Sábado, 25 de marzo ESTADIO La Rosaleda (Málaga) HORARIO 20:45



¿Dónde ver en directo el España vs. Noruega?

ZONA CANAL HORARIO España La 1 TVE RTVE Play RTVE.es 20:45 Sudamérica ESPN Star+ ARG: 15:45, CHI: 14:45, COL: 13:45 México Sky Sports 13:45

Alineaciones del España vs. Noruega

España (1-4-2-3-1): Kepa; Carvajal, Laporte, Nacho, Balde; Rodri, Merino; Dani Olmo, Iago Aspas; Morata

Noruega (1-4-3-3): Nyland; Pedersen, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berge, Aursnes/Thorsby; Sorloth, Strand Larsen y Elyounoussi