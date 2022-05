Selección chilena: los candidatos para suceder a Martín Lasarte

En medio de la denuncia interpuesta por la Federación de Chile por la supuesta mala inclusión del jugador ecuatoriano Byron Castillo, son varios los nombres que surgen para reemplazar a Martín Lasarte tras su partida del combinado nacional.

Y el primer apuntado para asumir la banca técnica de La Roja es Gustavo Quinteros, actual estratega de Colo Colo, que mantiene al Popular en la cima de la competencia doméstica y a un paso de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores.

Según consigna Radio ADN, debido al déficit presupuestario que existe en la ANFP, el argentino nacionalizado boliviano sería la principal carta para liderar el proceso para la Copa del Mundo 2026 mientras se resuelve el fallo de la FIFA, que ya hizo oficial la apertura de un proceso disciplinario por irregularidades en torno al lateral de los registros del Barcelona de Guayaquil.

De hecho, el citado medio afirma que una de las variantes que se maneja en el organismo con sede en Quilín es que el DT siga al mando del Cacique hasta fines de 2022 y, en paralelo, asuma el puesto del charrúa. Consignar que dicha fórmula se utilizó en 2001, cuando Jorge Garcés logró campeonar con Santiago Wanderers y, al mismo tiempo, comandó al representativo criollo para las Eliminatorias del 2002.

Al respecto, el presidente Pablo Milad sostuvo que Quinteros "es muy buen técnico, me gusta mucho a mí como muchos más, pero no te lo podría decir porque aún no llegamos a la terna. Esto ha sido muy reservado, lo ha manejado Francis Cagigao exclusivamente y cuando estén los nombres, los propondrá según la disposición que tengan y sus condiciones".

"Si se nombra a Gustavo, creo que es porque ha hecho un gran trabajo y se lo merece. Para nosotros debe ser un orgullo como club y como plantel que se fijen en nuestro técnico, después la decisión es personal", dijo, por su parte, el delantero albo Juan Martín Lucero en conferencia de prensa.

El artículo sigue a continuación

El otro candidato es Eduardo Coudet, con pasos por Rosario, Racing e Inter de Porto Alegre, entre otros clubes, y que actualmente dirige al Celta de Vigo. No obstante, su contrato vigente con los Celtistas es, precisamente, la gran traba para que pueda asumir en la Selección.

“Realmente no sé nada de eso. Para cualquier entrenador es un orgullo que te nombren en un país que tiene una selección de fútbol importante como la de Chile”, sostuvo el Chacho hace unos días. En esa misma línea, aclaró que “hoy tengo un compromiso acá en Celta y nada me va a desviar, porque nos quedan dos partidos en la liga española y los vamos a afrontar de la mejor forma”.

El otro nombre que seduce al director deportivo, Francis Cagigao, es el de Eduardo Berizzo, quien finalizó su vínculo con la Selección de Paraguay en octubre del año pasado y, desde entonces, se encuentra sin club. Sin embargo, el argentino de 52 años se encuentra sin deseos de dirigir en el corto plazo. Recordar que el 'Toto' tuvo un paso por Chile como ayudante de Marcelo Bielsa y años después, logró el primer título en la historia de O'Higgins en 2013.