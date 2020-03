Selección Argentina: los "beneficiados" de la postergación de la Copa América para 2021

Varios jugadores tendrán chances de recuperarse o ganar terreno de cara al torneo de selecciones que fue aplazado para el año próximo.

Al igual que prácticamente todas las actividades no esenciales, el fútbol mundial se paralizó a causa de la pandemia de coronavirus COVID-19 y la no fue la excepción. El torneo continental tuvo que aplazarse para 2021, una mala noticia para los hinchas de Argentina que esperaban el certamen que se iba a desarrollar en su tierra, en conjunto con .

De este modo, la Albiceleste no jugará hasta dentro de, por lo menos, seis meses, cuando eventualmente se reactive el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a 2022. Esto debido a que la agenda oficial de la Selección marca en septiembre los duelos por la segunda doble fecha FIFA: ante como local y contra Perú como visitante. Así, la inactividad del conjunto nacional llegará a diez meses, ya que su último partido fue un amistoso ante , el pasado 18 de noviembre.

No obstante, esta postergación no es del todo mala para el seleccionado argentino. En pleno crecimiento luego del tercer puesto logrado en 2019, el equipo de Lionel Scaloni podría recuperar para el año próximo a más de un futbolista que no habría llegado en su mejor forma si el torneo se hubiera disputado en 2020 como estaba estipulado.

En Goal analizamos la situación de estos jugadores y el panorama que tienen de cara a la Copa América 2021.