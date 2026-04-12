Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-WC-2026-TROPHY-TOURAFP
Loai Mohamed

Traducido por

Según se informa, la posible retirada de Irán del Mundial podría beneficiar a Italia

World Cup
Iran vs New Zealand
Iran
New Zealand
Italy
UAE
Irán
Nueva Zelanda
EE. UU.
Italia
Emiratos Árabes Unidos

Italia no se clasificó para la próxima gran cita en Estados Unidos, México y Canadá, pero podría tener una última oportunidad de conseguir su pase, aunque la FIFA cree que no hará falta un plan de emergencia.

Los sueños de Italia de jugar el Mundial podrían revivir: hay rumores de que Irán se retiraría por problemas políticos con Estados Unidos, y se baraja organizar un minitorneo entre países eliminados.

Aunque Italia quedó fuera tras perder con Bosnia y Herzegovina en la repesca europea, los Azzurri tendrían una última oportunidad.

La postura de Irán sobre su participación en el torneo de verano aún es incierta, pese a las garantías del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de que el equipo asiático disputará el Grupo G junto a Egipto, Bélgica y Nueva Zelanda. 

De confirmarse la retirada, la FIFA podría organizar un minitorneo entre países eliminados, lo que daría a Italia una segunda oportunidad. Por ahora, Irán debutaría el 16 de junio ante Nueva Zelanda, luego enfrentaría a Bélgica en California y a Egipto en el Lumen Field de Seattle. 

Sería la primera repesca continental.

La negativa de la FIFA a cambiar la sede de los partidos fuera de Estados Unidos podría forzar su retirada, dejando a la entidad en una situación incómoda a pocas semanas del inicio.

World Cup
Iran crest
Iran
IRN
New Zealand crest
New Zealand
NZL

Según The Athletic, se baraja una repesca continental excepcional si Irán renuncia.

Esta eliminatoria incluiría a dos selecciones de Asia y dos de Europa que no se clasificaron.

Gracias a su ranking, Italia sería candidata casi segura a uno de los dos cupos europeos si se confirma la retirada de Irán.

Italia perdió contra Bosnia y Herzegovina y se quedó fuera del Mundial por tercera vez consecutiva tras 2018 y 2022. La debacle costó el cargo a Gennaro Gattuso y al presidente de la Federación Italiana.

La selección de Emiratos Árabes Unidos podría entrar en esa repesca, pues Irak, su verdugo en la eliminatoria, avanzó hasta la fase final de la repesca intercontinental.

La FIFA reitera que espera que el torneo se desarrolle según el calendario previsto.

Anuncios