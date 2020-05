El secreto de Maxi Rodríguez y Guzmán sobre la noche en que eliminaron a Boca de la Libertadores 2013

El volante reveló lo que le dijo el Patón antes de ejecutar el penal definitorio para derrotar al equipo del Virrey y clasificarse a semifinales.

De un lado, Boca, Bianchi y Riquelme. Del otro, el de Gerardo Martino, con Maxi Rodríguez, Nacho Scocco y Gabriel Heinze. La historia contra el presente. Luego de dos empates 0-0 en La Bombonera y en el Parque Independencia, la Lepra y el Xeneize tuvieron que definir aquella serie de cuartos de final de la 2013 en una infartante definición por penales: fueron, en total, 26 remates los que se tuvieron que ejecutar antes de que los locales pudieran festejar la clasificación.

Fue Maxi Rodríguez quien logró el gol definitorio que desató la locura rojinegra, pero que tuvo una ayuda para relajarse instantes antes de patear gracias a una humorada de Nahuel Guzmán. "Había mucho sufrimiento de ambos lados porque no se terminaba más. Cuando llegué al área grande, el Patón me abrazó y me contó un chiste cortito al oído", contó el capitán del equipo en TyC Sports.