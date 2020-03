Sebastián Saucedo confiesa que rechazó defender a la Selección mexicana

El mediocampista confesó que por lealtad decidió seguir representando a Estados Unidos.

Dentro del suspendido Clausura 2020, uno de los mejores fichajes que realizó Pumas es Sebastián Saucedo. El mexicoamericano ha sido titular prácticamente todo el Clausura 2020 por la banda izquierda, mostrando detalles interesantes que ya lo habían hecho ganarse el llamado al Preolímpico con .

Desde su llegada al balompié azteca, Sebas dejó muy claro que su principal objetivo era ganar títulos con Universidad Nacional y convertirse en habitual con las Barras y las Estrellas. En entrevista para la página de la Liga MX, contó que recibió una invitación de la Selección mexicana que decidió rechazar.

“Es un tema muy complicado. Mis papás son latinos, son mexicanos. Pero Estados Unidos me abrió las puertas desde la Sub-14. No quedé para el Pre Mundial de Sub-17, pero ahí pasé al Premundial de Sub-20 y nos fue muy bien. Antes de ese Premundial me llamaron de la Selección de . Sentí que le daba la espalda a Estados Unidos por todo lo que han hecho por mí”, aseguró.

Igualmente, confesó que lo que más le ha costado trabajo de adaptarse es tener tan lejos a su familia, pues la mayoría no puede salir del país vecino: “Lo que extraño más es a mi familia y amigos. Tengo algunos que pueden viajar, pero otros son indocumentados y no pueden venir, eso es complicado”.

El mediocampista de 23 años llegó para el presente campeonato como agente libre proveniente de . Ha disputado 596 minutos y le marcó al en su partido debut.