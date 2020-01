Sebastián Ferreira sigue en la mira de Libertad

En México saben del interés del Gumarelo en contar con los servicios del joven goleador paraguayo.

Sebastián Ferreira no se encuentra a gusto en su equipo, el de . Al delantero le negaron la posibilidad de ser parte de la selección paraguaya sub 23, que disputa el Preolímpico en y ahora tampoco juega muchos minutos, por lo que se habla de una inminente salida.

Este miércoles, el periodista mexicano Luis Barriga aseguró que el delantero guaraní está con grandes deseos de dejar Morelia, por la forma en que el entrenador Pablo Guede lo trata.

“Sebastián Ferreira no está muy contento en el equipo, Guede lo rota mucho. A veces juega y otras no es ni convocado. Él quiere salir, pero la directiva de Monarcas no lo quiere dejar ir, quiere cotizarlo más en el mercado mexicano", comentó Barriga a la AM1080 de Asunción.

Entre uno de los posibles destinos de Ferreira estaría Libertad, que ya hizo saber su interés. “Es un tema muy hermético, pero que Libertad lo quiere eso si sabemos", añadió Barriga.

Por su parte, en la ‘Huerta’ manejan con mucha cautela el tema. "Lo de Sebastián Ferreira, hay conversaciones. Con un par de jugadores más queremos reforzar”, explicó el vicepresidente del club, Rubén Di Tore, a la AM780.

En las próximas horas deberá resolverse lo de Sebastián Ferreira a Libertad, que podría ser el último golpe del mercado para el equipo de Ramón Díaz.