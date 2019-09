¿Se va Lainez del Betis cedido? Rubi: “No cierro la puerta a que pueda pasar”

El DT del cuadro español no descartó que el juvenil mexicano salga en busca de más minutos.

El inicio de la temporada no ha sido el mejor para Diego Lainez, pues apenas ha disputado 15 minutos en los tres partidos que ha jugado el , situación por la que se ha comenzado a especular sobre una posible salida.

“Hasta el último día puede pasar cualquier cosa, no cierro la puerta (a una posible cesión), pero tienen que ser cosas que interesen a las tres partes: jugador, club y al otro club”, reveló el DT Rubi.

El estratega reitero que si Lainez sale es para que tenga minutos, pues de otra manera no permitiría que saliera del club.

“Nosotros no contemplamos salidas de jugadores jóvenes a sitios que no puedan jugar, no nos interesa, preferimos que estén con nosotros y que sigan su crecimiento”, sentenció.

Cabe destacar que el mercado de pases en cierra este lunes 2 de septiembre a las 16:59 horas (23:59 hora local), por lo que sólo quedan unas horas para una posible salida de Lainez.