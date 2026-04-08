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3ª División
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¿Se retransmitirá hoy en abierto el partido entre el VfB Stuttgart II y el SSV Ulm? ¿Quién retransmitirá la 3.ª Liga este miércoles por televisión y en streaming?

3ª División
VfB Stuttgart II vs Ulm
VfB Stuttgart II
Ulm

En el marco de esta semana con tres partidos, la 3.ª Liga acogerá el miércoles el duelo entre el VfB Stuttgart II y el SSV Ulm. En SPOX encontrarás toda la información sobre la retransmisión por televisión y el streaming en directo.

El VfB Stuttgart II recibe al SSV Ulm este miércoles (8 de abril) a las 19:00 horas. El partido se disputará en el estadio GAZi, en Waldau.

MagentaSportVerlo en directo aquí

SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.

Magenta o retransmisión en televisión en abierto del VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm hoy en directo: ¿Quién retransmite la 3.ª Liga este miércoles por televisión y en streaming?

Quienes esperaban una retransmisión en televisión en abierto se llevarán una decepción. Las cadenas públicas no retransmitirán ninguno de los partidos de la jornada 32 y, por lo tanto, tampoco el duelo entre el VfB II y el Ulm.

En su lugar, MagentaSport viene al rescate. La cadena de televisión de pago ofrece una retransmisión conjunta y un partido individual. Las respectivas emisoras de radio de los aficionados de ambos equipos de la 3.ª Liga ofrecen una alternativa.

Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el VfB Stuttgart II?

Este fin de semana, el equipo filial del VfB Stuttgart dio un gran paso hacia la permanencia. Se impuso por 3-1 al SSV Jahn Regensburg, uno de sus rivales directos. Los goles los marcaron Noah Darvich y Abdenego Nankishi, autor de un doblete. 

3ª División
Alemannia Aachen crest
Alemannia Aachen
ALA
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VfB Stuttgart II
VFB
3ª División
Hansa Rostock crest
Hansa Rostock
HRO
Ulm crest
Ulm
UMF

Temas de la semana: ¿Qué pasó en el SSV Ulm? 

Por su parte, el Ulm logró una victoria de prestigio contra el Verl, candidato al ascenso. Los Spatzen ganaron por 1-0 gracias al héroe del partido, Niklas Kölle. 

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: hora del saque inicial

crest
3ª División - 3ª División

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: alineaciones

VfB Stuttgart II contra Ulm alineaciones

VfB Stuttgart IIHome team crest

4-2-3-1

Formación

3-4-3

Home team crestUMF
1
F. Hellstern
29
D. Nothnagel
13
T. Koehler
24
C. Olivier
16
L. Meyer
17
A. Nankishi
26
J. Diehl
10
N. Sessa
8
S. Di Benedetto
31
N. Darvich
27
M. Ouro-Tagba
39
C. Ortag
14
D. Dressel
18
L. Bazzoli
3
N. Vukancic
19
J. Meier
32
N. Koelle
20
M. Pepic
23
M. Brandt
11
D. Chessa
9
L. Roeser
43
L. Dajaku

3-4-3

UMFAway team crest

VFB
-Alineación

Suplentes

Manager

  • N. Willig

UMF
-Alineación

Suplentes

Manager

  • P. Dotchev

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

Lesiones y suspensiones

  • Ningún jugador apartado

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: Estado de forma

VFB
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

UMF
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: balance de enfrentamientos directos

VFB

Últimos partidos

UMF

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

7

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

VfB Stuttgart II vs. SSV Ulm: La clasificación

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