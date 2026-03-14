¿Se retransmitirá hoy en abierto el partido entre el Rot-Weiss Essen y el Erzgebirge Aue? ¿Quién retransmitirá la 3.ª Liga este sábado por televisión y en streaming?

Este sábado, 14 de marzo, el Erzgebirge Aue visita al Rot-Weiss Essen. El partido, que se disputará en el estadio de la Hafenstraße de Essen, dará comienzo a las 14:00 horas.
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SPOXte cuenta en este artículo cómo puedes ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming.
Magenta o retransmisión en televisión en abierto del Rot-Weiss Essen vs. Erzgebirge Aue hoy en directo: ¿Quién retransmite la 3.ª Liga el sábado por televisión y en streaming?MagentaSport retransmitirá el encuentro entre el Rot-Weiss Essen y el Erzgebirge Aue en directo y en su totalidad. La retransmisión comienza unos 15 minutos antes del saque inicial con reportajes previos, entrevistas y análisis desde el estadio. El partido se puede ver tanto a través de los canales de televisión del proveedor de streaming de Telekom como en streaming en línea en todos los dispositivos habituales. Es necesario disponer de una suscripción de pago.
Temas de la semana: ¿Qué ha pasado en el RW Essen?
Apenas una semana después de la derrota en Rostock, el Rot-Weiss Essen ha vuelto a la carga de forma impresionante. Con dos victorias —un 4-2 contra el TSG Hoffenheim II y un 1-0 contra el SV Waldhof Mannheim—, el equipo se ha dado un respiro notable. Al ascender al cuarto puesto de la tabla, el RWE vuelve a estar a tiro de piedra de los puestos de ascenso.