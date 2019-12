¿Se queda sin club? Tras su salida de Santos, Sampaoli no acordó con Palmeiras

Tras su salida de Santos, el casildense negoció con el conjunto paulista, pero finalmente el elegido fue Vanderlei Luxemburgo.

Hace unos días Jorge Sampaoli dejó Santos, equipo al que llegó a fines de 2018 y donde logró el segundo lugar del Brasileirao. Su salida no fue en buenos términos debido a que su ciclo estuvo marcado por su mala relación con los dirigentes, pero parecía que el casildense no iba a pasar demasiado tiempo sin trabajo porque Racing y Palmeiras se acercaron con intenciones reales de contratarlo. Sin embargo, por diversas circunstancias, el casildense no acordó con ninguno de los dos y ahora podría quedarse sin club para 2020.

El primero en interesarse por el DT fue la Academia, que envió a Diego Milito a a negociar directamente con el santafesino: aunque las charlas fueron positivas, Sampaoli pidió un tiempo que Racing no tenía y las charlas se terminaron. En ese contexto, el Verdao aceleró, fue con todo por el ex seleccionador de y y todo apuntaba a que el acuerdo se anunciaría en las primeras horas de esta semana. Pero, sorpresivamente, este domingo el club paulista emitió un comunicado para confirmar que las negociaciones estaban caídas: "Palmeiras anuncia que no ha alcanzado un acuerdo financiero con el entrenador Jorge Sampaoli y que la negociación está cerrada".

De acuerdo a los medios locales, Sampaoli había cambiado las condiciones de la negociación y, supuestamente, exigió más dinero del que se había acordado previamente, por lo que la directiva decidió bajarse de las negociaciones para "no poner en peligro la economía de la institución". "El entrenador recibió un ultimátum para informar el sábado si aceptaba la propuesta que se le entregó personalmente el jueves y respondió por la mañana que aprueba el proyecto deportivo, pero quería volver a discutir sus salarios”, aseguró el diario Lance Sin embargo, según pudo saber Goal, fue el DT el que decidió declinar la propuesta del club paulista.

Pocas horas después de que se confirmara el fin de las negociaciones con el argentino, Palmeiras anunció la contratación de Vanderlei Luxemburgo como su nuevo entrenador.

¿Qué pasará ahora con Sampaoli? Según apunta UOL Esporte, Atlético Mineiro se sumó a la lista de equipos que se interesan por el casildense, mientras que en las últimas horas también surgió la versión de que el técnico está en la carpeta de Flamengo en caso de que Jorge Jesús decida rescindir su contrato para volver al fútbol europeo.