Se produce un silencio incómodo cuando se le pregunta a Gjivai Zechiël por su futuro en el Feyenoord

Gjivai Zechiël no parece seguro de seguir en el Feyenoord la próxima temporada. Así lo indicó en una entrevista con ESPN tras la final de play-offs entre Ajax y FC Utrecht.
«Piernas pesadas, cansado, necesito descansar», comienza Zechiël. «Tengo una sensación agridulce. Al final, se pierde en los penaltis, donde nunca se sabe quién fallará. Es al cincuenta por ciento. Ahora falló Seb (Haller), algo que nadie esperaba».
Aun así, el centrocampista no culpa a nadie: «Estoy orgulloso del equipo, de cómo luchamos juntos. Hoy el Ajax fue mejor: dominó el balón y nosotros lo perdimos demasiado rápido. Fue un partido difícil».
Esta temporada disputó 50 partidos con el Utrecht, marcó 10 goles y dio 10 asistencias. «Doy las gracias a Dios por esta experiencia; sabía que podía marcar y asistir, pero el cuerpo técnico me ha ayudado mucho. Hemos trabajado mucho el posicionamiento», explica.
“¿Volver al Feyenoord y luego fijarse objetivos en verano, no?”, pregunta el reportero deESPN Vincent Schildkamp. “Algo así, sí”, responde Zechiël con cierto misterio. Schildkamp insiste, y se crea un momento incómodo.
«Ya veremos qué pasa», responde Zechiël. «¿El Twente? No, no lo creo. Creo que ya he dicho suficiente. Voy a empezar en el Feyenoord y, a partir de ahí, ya veremos. Se lo dejo a mis representantes».
Zechiël ha brillado esta temporada con el Utrecht y regresa al Feyenoord este verano con gran confianza. Tiene contrato hasta 2028. Aunque su relación con el entrenador Robin van Persie fue tensa, ya han hecho las paces.