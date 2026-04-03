El Chelsea anunció que sancionó al argentino Enzo Fernández, centrocampista del equipo, con dos partidos de suspensión, debido a unas declaraciones que fueron interpretadas como un coqueteo con el Real Madrid antes del próximo mercado de fichajes de verano.

Fernández declaró, tras la eliminación del Chelsea de la Liga de Campeones el mes pasado, que no sabía si permanecería en Stamford Bridge la próxima temporada, pese a que su contrato se extiende hasta 2032.

En la misma entrevista, Fernández aclaró que no hubo negociaciones con el Real Madrid, asegurando que estaba centrado en el Chelsea, pero señaló que “vería qué pasa después del Mundial”.

Pero lo que aumentó la polémica fue su declaración en otra entrevista de que “le gustaría vivir en España”, indicando que Madrid le recuerda a la ciudad de Buenos Aires, algo que la prensa española interpretó como un intento de llamar la atención de la directiva del club blanco.

Medida disciplinaria

Liam Rosenior, entrenador del Chelsea, dijo en una rueda de prensa este viernes que excluyó al centrocampista del partido de cuartos de final de la Copa de Inglaterra ante el Port Vale este sábado, así como del encuentro de la Premier League frente al Manchester City el 12 de abril.

El técnico añadió: “Es decepcionante que Enzo hable de esta manera”.

Continuó: “No tengo ninguna mala palabra hacia él, pero cruzó cierta línea en lo que respecta a la cultura del club y a lo que intentamos construir. Lo respeto mucho como persona y como jugador, y está frustrado porque quiere que tengamos éxito”.

Prosiguió: “La decisión de suspender al jugador no fue individual, sino que se tomó por consenso entre la directiva, los propietarios y los jugadores. La puerta no se ha cerrado para Enzo, pero es una medida disciplinaria. Hay que proteger la cultura del equipo, y se ha sobrepasado el límite en ese aspecto”.

Agregó: “Muchas de estas declaraciones se produjeron después de un periodo difícil de 10 días en cuanto a resultados, y quizá fue el más duro para mí como entrenador o incluso como jugador”.

El Chelsea había perdido cuatro partidos consecutivos entre el 11 y el 21 de marzo, incluida una dura derrota ante el Paris Saint-Germain por un global (8-2) en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Fernández, de 25 años, se unió a los “Blues” en enero de 2023 por una transferencia récord en Inglaterra de 107 millones de libras esterlinas, y desde entonces ha disputado 161 partidos.

Desde que Rosenior asumió el cargo en enero, el Chelsea ha logrado 10 victorias en 19 partidos, con 7 derrotas y 2 empates.

El equipo ocupa el sexto puesto en la Premier League, a 6 puntos del Aston Villa, que está en el cuarto lugar, en la carrera por clasificarse a la Liga de Campeones de Europa.