¿Se marcha del PSV un fichaje millonario sin haber jugado ni un minuto? «Ya veremos en verano»

El PSV pagó 3 millones de euros el verano pasado por Nick Olij al Sparta Rotterdam. El portero, de treinta años, aún no ha jugado con el primer equipo y podría marcharse al final de esta temporada.

Las lesiones han impedido su debut con el primer equipo. El viernes, Olij jugó su tercer partido con el Jong PSV, que perdió 0-1 ante el Jong Ajax.

«Me siento bien. La última vez que jugué los noventa minutos en un partido oficial fue hace mucho tiempo. Me ha gustado volver a estar sobre el terreno de juego», comienza Olij.

Un reportero de ESPN le pregunta si estaba preparado. «Siempre estás listo; piensas en jugar toda la semana. Hoy sabía que iba a poder».

Aún no ha debutado, pero todo indica que lo hará el jueves contra el PEC Zwolle. «Lo has oído bien. Es un momento que he esperado mucho tiempo. No tengo ni idea, así que voy a esperar a ver qué pasa».

Olij cree que ha aportado al campeón nacional. «He sido importante en el vestuario, siempre positivo y trabajador; eso se ve recompensado».

En el PSV, Olij está por detrás del checo Matej Kovár en la jerarquía. «Esa es la situación actual. Depende de mí trabajar duro cada día. La situación no va a cambiar ahora. No me conformo con mi posición, solo debo seguir trabajando. Estoy en el punto álgido de mi carrera y ya veremos qué pasa».

Aún no está claro dónde jugará Olij la próxima temporada. «Todavía no lo sé. No he tomado una decisión; dependen varias partes. Quiero cerrar bien estas cuatro semanas y mantenerme en forma. Ya veremos en verano qué pasa».