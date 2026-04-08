«Se ha recurrido a toda una serie de personas para ayudar a Robin van Persie y mantenerlo en su puesto»

En Rondo, Theo Janssen ha criticado duramente a Robin van Persie. Según el técnico de Arnhem, el jugador del Feyenoord ha tomado una serie de decisiones erróneas que le han salido caras.

Janssen comienza su análisis sobre Van Persie defendiendo a la plantilla del Feyenoord. «Creo que se pone demasiado énfasis en los jugadores, de verdad».

El analista considera que la fase inicial de la temporada del equipo de Van Persie fue bastante aceptable. «Sus primeros partidos aún eran agradables de ver y había bastante buen fútbol, pero eso solo ha ido a menos».

Janssen ve que en el Feyenoord se han involucrado más personas para cambiar el rumbo. «Se ha traído a mucha gente para ayudar a Van Persie y mantenerlo en el equipo».

El exjugador no quiere saber nada de la excusa de que la plantilla del equipo de Róterdam no sea lo suficientemente buena y de que haya demasiadas lesiones. «Al fin y al cabo, Van Persie forma parte del cuerpo técnico y es con él con quien se habla y se preparan los entrenamientos», opina Janssen, quien también reconoce que una oleada de lesiones a veces es inevitable.

«Pero ¿una temporada entera, sin casi ninguno de tus jugadores? Eso también se debe a la forma de trabajar: cómo se comunica y la libertad que sienten los jugadores, que quizá no tengan. Me parece demasiado fácil», afirma el exjugador del Vitesse, el FC Twente, el Ajax y el KRC Genk.

Janssen ve un equipo que no tiene ninguna confianza en su juego ni en su defensa. «Eso se debe a que Van Persie, junto con su cuerpo técnico, simplemente ha tomado muchas decisiones equivocadas». El analista concluye: «Solo queda esperar a que termine la temporada».