Se ha hecho público el sueldo de Arno Vermeulen en la NOS: «¡Una cantidad increíble!»

Tina Nijkamp, exdirectora de SBS6, se ha sorprendido al ver una oferta de empleo de la NOS que busca un jefe de comentaristas. Lo que más le llama la atención es el salario, que considera «extrañamente alto».

La vacante, que busca un jefe para los 21 comentaristas, ofrece un contrato de 36 horas semanales.

La NOS ofrece un sueldo máximo de 7.491 euros al mes de acuerdo con el convenio colectivo.

La sorprendida Nijkamp menciona en sus historias de Instagram «la burbuja de la NOS». «Un jefe para los comentaristas... ¡Es un trabajo de verdad!!! ¡Qué LOCURA!!! ¿Y qué haces entonces todo el día? ¿Y si la NOS pierde los resúmenes de la Eredivisie?». De todos modos, los resúmenes de la Vriendenloterij Eredivisie se podrán ver en la NOS hasta la temporada 2026/27.

El salario, añade, es «bizarro de alto».

El cargo lo ocupa actualmente Arno Vermeulen, quien se jubilará este año.

Vermeulen, quien suele aparecer los domingos en Studio Voetbal de la NOS, se jubilará este año. El programa desaparecerá tras esta temporada.