"Se ha cortado el ritmo y hay mayor riesgo de lesiones pero se puede superar"

El doctor Cugat, autoridad mundial en traumatología, señala la importancia de la prevención y apunta que "hay que entrar al campo estando en forma".

Ramon Cugat (Tortosa, 1950) es una de las mayores autoridades mundiales cuando se habla de cirugía ortopédica y traumatología deportiva, un cirujano que ha intervenido las articulaciones de algunos de los futbolistas más importantes de las últimas décadas. Insiste en la importancia que tiene ser optimista ante la adversidad para no abrirle la puerta ni un poco al infortunio y mantiene esta actitud días antes del regreso de si bien señala que no se puede perder de vista que, como se ha visto en la , existe un serio riesgo de que se produzca una plaga de lesiones tras tres meses de parón forzoso para frenar la expansión del coronavirus.

¿Es la situación más atípica que recuerda en el mundo del fútbol?

"Nos encontramos en un principio a media temporada, algo inaudito que no habíamos vivido nunca. Los futbolistas suelen descansar unas tres semanas en verano mientras que ahora venimos de más de dos meses confinados. Ha sido un tiempo en el que han realizado ejercicios por su cuenta y eso es distinto que hacerlos junto a sus compañeros y preparadores físicos, personas que les cuidan y les guían. No es lo mismo hacerlo en casa en un piso más duro, parquet o mosaico, que hacerlo en el césped, que es donde tiene que estar el jugador. Es algo que tener en cuenta porque es algo anómalo, igual que el kilito de más que puedan haber ganado. Son datos negativos pero por otro lado también está la ilusión de regresar al césped, de que el aire vuelva a darles en la cara, que puedan oler el césped, que se ensucien las botas... Creo que eso es positivo y en tenemos unos preparadores muy buenos, la calidad del trabajo físico es muy alta, tenemos gente muy buena y la prueba es que muchos están en ligas extranjeras en todo el mundo. Van a procurar todos que veamos el mínimo posible de lesiones pero hay que tener en cuenta que cada futbolista necesita un tiempo determinado para estar listo y lo que no hay ahora es tiempo".

La Bundesliga ha regresado pero ha habido muchos lesionados. ¿Es un hecho anecdótico o guarda relación con que los futbolistas han estado dos meses parados?

"Para mí es una consecuencia porque se le ha cortado el ritmo a los futbolistas, que tienen que engrasar sus mecanismos físicos. Cuando lo tiene engrasado y luego se le baja el ritmo tiene que volver. Las carreras, los sprints, las paradas y los cambios de ritmo, cuando lo hace cada día lo hace con soltura y ahora hay que volver a recentralizar el sistema neurológico y muscular. Es muy importante para evitar las típicas lesiones después de que el músculo haya estado frío tanto tiempo. Creo que puede condicionarnos un poco y eso es lo que creo que pasó en . Este parón no ha sido bueno pensando en seguir la curva ascendente que sigue el futbolista".

¿Les da tiempo a los jugadores para ponerse a punto en un mes tras dos parados?

"Creo que es un poco justo pero esperemos a ver la labor de entrenadores y preparadores físicos. Todos los equipos están muy bien controlados y gozan de muy buenos profesionales, confío plenamente en la ciencia española. Puede haber un riesgo mayor de lesiones, eso por descontado, pero creo que lo podremos superar. Hay que ser optimistas para no generarles dudas a los futbolistas y que no piensen en lo que les puede pasar. Lo primero es que se encuentren bien y ahora tienen la oportunidad de volver a pisar el campo y realizar dobles sesiones si es necesario, hay que cuidarse en la dieta, en la bebida, en el descanso y en el sueño para que el cuerpo esté en plenas facultades. No es lo mismo entrenar en el gimnasio que en el campo y el jugador trabaja en el campo. Por mucho que se preparen en casa no es lo mismo, entiendo que tienen ilusión por hacerlo y creo que lo harán lo mejor posible".

¿Está de acuerdo con Paco Seirul·lo cuando afirma que con más sustituciones aumenta el riesgo de lesiones?

"Hay dos vertientes. Una cosa es el cambio de ritmo que implica entre el resto cuando entra un jugador. La otra es que si vemos que la preparación física es corta creo que los jugadores pueden sufrir menos estrés. Yo creo que es positivo que haya más cambios, respeto a Paco y somos muy buenos amigos, es una autoridad en la recuperación física, por descontado. Pero personalmente creo que el jugador tiene muchas lesiones musculares cuando hace cambios de ritmo bruscos, algunas lesiones vienen por falta de preparación física y otras por culpa de la fatiga. El jugador querrá darlo todo y a veces si está sesenta minutos en lugar de noventa pues podemos hacerle descansar. Pero el que entre debe haber calentado bien y que entre al campo ya sudado".

¿Cambia mucho la prevención teniendo en cuenta el contexto? A fin de cuentas, los grandes de LaLiga ya están acostumbrados a jugar cada tres días como sucederá.

"Una cosa es que queramos preparar al jugador para jugar pero también hay que tener en cuenta los márgenes de descanso para evitar el sobre agotamiento y eso tampoco es bueno por lo que habrá que estudiarlo bien en función del rival, los jugadores a disposición y el tipo de preparación que requieren. Esa es una forma de evitar lesiones. Siempre digo que para hacer deporte hay que estar en forma, no hay que hacer deporte para ponerse en forma. Es la manera de prevenir lesiones y lo hemos visto en Catalunya. Antes no se hacía un trabajo de aductores y abdominales. Ahora todo el mundo sabe hacer sus estiramientos y su tonificación física así que a pesar de haber aumentado el número de licencias federativas ha disminuido el número de esta clase de lesiones".

¿Las plantillas más cortas son las que pueden sufrir más?

"Estadísticamente no lo sé pero creo que sí. Cuando un entrenador tiene a veintitrés jugadores y se le lesiona uno tiene donde elegir. Cuando menos tienes, menos podrás elegir. Creo que una plantilla corta puede generar más problemas que una plantilla larga pero también hay que decir que no quedan tantos partidos. Se podría poner en cada partido el mismo once pero la exigencia es muy elevada y a veces el jugador no puede aguantar tantos partidos seguidos".

Me hace pensar en Luis Suárez. ¿Necesitará una puesta a punto más importante que la del resto de sus compañeros tras cuatro meses lesionado?

"Sí. No es lo mismo estar entrenando y parar la preparación, partiendo por la mitad al jugador. Pero en este caso él ya llevaba dos meses parado así que hablaremos de cuatro meses de inactividad. Esto nos hace un poquito de daño pero él es un hombre al que le encanta trabajar, está muy puesto y quiere estar a toda costa, es una persona muy optimista y esto también es importante en el fútbol, hay que pensar siempre en ganar. Son factores psicológicos que también van bien, aportan positividad, sin perder de vista el físico, el peso, la movilidad, tonificación y destreza psicomotriz, todo ello tiene que estar bien relacionado para evitar lesiones cuando salgamos al campo".

¿Esta situación es también extrapolable a otros jugadores que han sufrido lesiones esta temporada, como Eden Hazard?

"Es algo diferente. Cuanto más tiempo fuera del campo, más cuesta la vuelta y hasta te encuentras raro en el césped con las botas. A más tiempo, más distancia del juego en mi opinión. Algo negativamente creo que les puede influenciar a estos jugadores porque sabemos que al futbolista le puede costar sincronizarse y reengancharse con su normalidad, requiere algo más de práctica y repito, lo que falta es tiempo, que juega en contra de todos los futbolistas, pero más en contra de los que han estado en el dique seco".

¿Considera que es buena idea que Dembélé pueda reaparecer en agosto?

"No estoy en condiciones de comentarlo porque no le conozco. El club tiene sus doctores y lo deben tener previsto, si llega o no y de qué manera".

¿Qué opinión le merecen los protocolos establecidos en cuanto a entrenamientos y prevención de lesiones?

"La base de todo es poder neutralizar el covid-19. Ya se han dado muchas normas de higiene, tiene que ser sobreesmerada, hay que evitar al máximo el contacto. Aunque puedan hacerlo en el terreno de juego luego hay duchas, jabón... Y la limpieza tiene que prevalecer, llevar las máscaras yendo por la calle. Lo vemos en Korea, ya lo pasaron y siguen utilizando mascarillas. Esto quizá a los occidentales nos viene de nuevo pero el mundo oriental ha sufrido otros problemas y lo tiene mucho más en cuenta para no contaminar y no contaminarse. Aquí ya estamos todos concienciados y los clubes también lo están. Creo que todo ello hace que podamos vencer al virus. Luego en el campo habrá golpes, contusiones, quiebros, remates y caídas pero tampoco se pueden perder de vista otros elementos para ganar tiempo y poder derrotar al virus. Creo que los protocolos son muy válidos y si todos los cumplimos creo que ganaremos. Me gustaría ser positivo para los futbolistas en general y si hay una desgracia ya echaremos una mano para ayudar".