Se filtra un supuesto audio del Dépor con consignas para el partido ante el Fuenlabrada

Bergantiños, capitán del Deportivo, habría mandado un audio a sus compañeros para darles consignas de cara al partido de playoff. Cope lo ha filtrado.

Cope desvela un presunto audio de Alex Bergantiños, capitán del Deportivo de la Coruña, por el que se dirige a sus compañeros para explicarle que deben presentarse y jugar el partido aplazado ante el Fuenlabrada y usa el término “paripé” afirmando que quede 1-0 y luego haya una sentada.

Según el presunto audio de Bergantiños desvelado por Cope, de este modo no incurrirían en más faltas y quedarían a la espera de que la justicia decida el descenso administrativo del Fuenlabrada y el Dépor pueda recuperar su plaza en Segunda.

Este es el audio completado publicado por Cope:

"Yo estoy flipando como todos vosotros. He hablado con el presidente y el abogado del club y bueno, lo que pasa, lo que me dicen es que la Liga de 24 está imposible y la única alternativa para salvar al club del descenso sería que siga adelante el procedimiento que hay contra el Fuenlabrada y los desciendan administrativamente por lo que hicieron.

Para que no te den el partido por perdido, te metan sanción económica y te quiten puntos por incomparecencia, los abogados consideran que lo mejor es presentar mínimo ocho profesionales. No sé qué tipo de partido podría ser, incluso de paripé, no sé, hablar con los del Fuenlabrada, que quede 1-0 y nos sentamos... No sé cómo puede hacerse eso.

Luego el procedimiento sigue abierto y si descienden al Fuenlabrada nos salvaríamos por ser cuartos por la cola y nos darían ese partido por ganado también. Es el último recurso que hay. Entiendo que siete o ocho profesionales se pueden juntar. Me parece lamentable cómo se está montando todo, pero no puedo más que transmitiros lo que pide el club. No estoy muy de acuerdo, socialmente quedaría horroroso, pero lo piden los abogados por los trámites que tienen abiertos.

Vamos a intentar atrasar el partido al viernes para que alguno tenga tiempo de volver y es decisión de cada uno por vuestros contratos o vuestra decisión de ir o no ir. No puedo andar detrás de todos vosotros".