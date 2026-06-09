Desde su salida a la venta en septiembre, la demanda de entradas para el Mundial ha sido histórica, y la avalancha de compradores ha disparado los precios.

Los encuentros más destacados de la fase de grupos, los duelos eliminatorios y la final siguen siendo caros debido a la fijación dinámica de precios.

GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo si realmente se están abaratando o no.

¿Bajarán los precios?

El mercado se ha dividido en dos realidades.

Por un lado, el pánico vendedor ha hecho caer los precios de los partidos estándar de la fase de grupos. Por otro, los cruces eliminatorios y los encuentros de las potencias siguen en la estratosfera. Aunque estos encuentros clave, como la final, no bajan (y siguen muy caros), puede ser más sensato apuntar a los menos demandados.

Como se juegan en los enormes estadios de la NFL de EE. UU., hay mucha oferta para esos encuentros.

Quienes fijaron precios excesivos al principio ahora los bajan para evitar pérdidas, así que puedes conseguir entradas para esos encuentros por debajo de la media.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

La FIFA aplicó precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos arrancan desde 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a los 6.730 dólares, sin contar los sobreprecios de la reventa.

Categorías oficiales de precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y precios de reventa

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficiales Rango estimado en el mercado secundario 11-27 de junio Fase de grupos (países anfitriones) 400–2.735 $ 1.199–5.500 $+ (1.950 $) 11–27 de junio Fase de grupos (grandes equipos neutrales) 120–1.200 750–3.800 $ (1.650 $) Del 11 al 27 de junio Fase de grupos (partidos estándar en campo neutral) 120 $ – 1.200 202–2.500 $ (1.092 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes de gran afluencia) 225–540 $ 550 – 3.200 dólares (1.250 dólares) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450–1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Precios de la Copa del Mundo 2026 por categoría:

Categoría Fase de grupos Octavos y cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500–6.730 $ Categoría 2 150–280 dólares 400 - 800 dólares 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150–350 $ 400 $ - 2.030 $

¿Cuáles son las entradas más baratas para el Mundial?

El precio más bajo era de 60 dólares.

Sin embargo, este «nivel de entrada para aficionados» estaba reservado a seguidores fieles, y las federaciones nacionales las distribuían a sus clubes oficiales.

Para el público general, los boletos de la fase de grupos de las categorías 4 y 3 costaban desde 120 dólares, sin equipo local ni visitante.

Sin embargo, al aplicar la FIFA precios dinámicos, el coste real variaba según el partido.

En el mercado secundario, los boletos básicos para partidos de fase de grupos de bajo interés rondaban los 200-250 dólares.

Lista de los partidos restantes del Mundial de 2026 y de las entradas

¿Cómo conseguir las entradas más baratas para el Mundial?

Elige estadios de gran aforo

Ciudades como Houston, Atlanta y Dallas acogen varios partidos en grandes estadios, lo que absorbe la demanda local y reduce los precios en el mercado secundario.

Evita los países anfitriones

Ciudades como Houston, Atlanta y Dallas acogen varios partidos en grandes estadios, lo que absorbe la demanda local y reduce los precios de reventa.

Estate atento a las ventas oficiales

La FIFA lanza ocasionalmente categorías económicas (como la 4 a 60 $/45 £) en su plataforma para ayudar a los aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mundial?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026: desde 60 dólares en la fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta más de 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos y Cuartos de final Semifinales y Final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 dólares 400 - 800 dólares 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200–500 $ 600–2.790 dólares Categoría 4 60–120 $ 150–350 dólares 400 $ - 2.030 $

¿Cómo comprar entradas para el Mundial?

Ya finalizaron los principales sorteos oficiales (preventa Visa y primeros sorteos aleatorios), y la demanda ha agotado casi todas las entradas de las primeras fases.

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Fase de venta de última hora: abierta, por orden de llegada y en tiempo real. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

Mercados secundarios: plataformas como StubHub ofrecen entradas, especialmente para eliminatorias de alta demanda, con precios variables. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuándo se celebra la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en 16 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos en 39 días por toda Norteamérica.

Por primera vez, participarán 48 selecciones y el torneo lo organizarán conjuntamente tres países.

¿Dónde se celebrará la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Estas son las sedes: