¿Se esfuma el sueño del Mundial? Neymar se enfrenta a la sanción más larga de su carrera

Todas las miradas en Brasil y en el mundo se dirigen hacia la estrella Neymar da Silva, tras verse envuelto de nuevo en una nueva polémica que podría poner en peligro lo que le queda de carrera internacional, a raíz de sus airadas declaraciones contra el árbitro Sávio Pereira Sampaio, tras el partido de su equipo, el Santos, contra el Remo en la liga brasileña, que terminó con la victoria del Santos (2-0).

A pesar de la victoria, Neymar no estaba de humor para celebrar, ya que recibió su tercera tarjeta amarilla en cuatro partidos, lo que le impedirá participar en el próximo encuentro contra el Flamengo.

Tras el encuentro, lanzó duras críticas contra el árbitro, en las que dijo: «Siempre es lo mismo... Es injusto. Me hicieron una falta por detrás y no pitó nada. Solo fui a protestar y le dije: "¿Estás loco?". Pero me ignoró por completo. Creo que hoy se levantó de mal humor y vino al partido así».

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Las declaraciones de Neymar, captadas por las cámaras mientras se reía al pronunciarlas, han suscitado una gran polémica en los círculos deportivos y han llevado a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Brasileña de Fútbol a estudiar la imposición de una sanción que podría llegar a los 12 partidos, sobre todo porque el jugador ya se ha visto envuelto en situaciones similares a lo largo de su carrera.

La Federación basa su postura en un precedente reciente, cuando el defensa del Red Bull Bragantino, Gustavo Márquez, fue sancionado con 12 partidos por unas declaraciones consideradas discriminatorias contra las árbitras.

Los observadores consideran que Neymar podría correr una suerte similar, sobre todo porque sus palabras contra el árbitro Sampaio fueron calificadas de «insultantes y antideportivas».

Neymar, de 34 años, atraviesa un momento delicado en su carrera, ya que intenta recuperar su nivel tras tres años de lesiones recurrentes y un descenso en su rendimiento.

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Y aunque ha tenido un buen comienzo de temporada con el Santos, con 3 goles y 3 asistencias en 6 partidos, su reciente comportamiento podría complicar su regreso a la selección brasileña.

El seleccionador Carlo Ancelotti, al frente del equipo desde principios de año, dejó fuera a Neymar en la última convocatoria internacional antes de anunciar las listas preliminares para el Mundial de 2026, prefiriendo apostar por una nueva generación de jugadores.

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de convocarlo, respondió con claridad: «Debemos hablar de los que han estado aquí, de los que han jugado y han brillado. Si Neymar llega al Mundial al 100 %, tendrá su sitio, pero ahora estoy satisfecho con el grupo actual».

La ausencia de Neymar de la selección desde octubre de 2023 y la creciente polémica sobre su comportamiento dentro y fuera del campo ponen en juego su futuro internacional. Aunque sigue soñando con participar en el próximo Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, cualquier sanción prolongada podría acabar con esas esperanzas definitivamente.

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