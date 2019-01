Se enfría el fichaje de un delantero en el Real Madrid: la vía italiana Piatek-Icardi se complica

La alarma se encendió entre el madridismo el domingo. Pero ni Benzema estará mucho de baja, ni tampoco hay opciones claras en el mercado.

Tal y como siempre dijeron en público, la puerta al mercado invernal nunca estuvo abierta del todo. Pero tampoco cerrada, según pudo saber Goal. Dada la delicada situación en la clasificación, así como la plaga de bajas en las últimas fechas, en el Real Madrid siempre estuvieron pendientes de que pudiera surgir alguna oportunidad de mercado este mes de enero. Especialmente en la delantera, especialmente por un goleador, que es el rol más necesario en una plantilla donde nadie ha tomado aún el relevo de Cristiano Ronaldo. Y precisamente de Italia venían las dos opciones más factibles este invierno, según todos los informes en los medios españoles: Mauro Icardi y Krzysztof Piatek. Según pudo saber Goal, Solari nunca fue muy optimista con la posibilidad de que fuera a llegar un delantero este invierno. Y lo cierto es que cuando quedan dos semanas aún de mercado, la posibilidad de reforzarse se está enfriando todavía más. “Es la conformación de la plantilla actual”, contestaba hoy Solari en rueda de prensa a la pregunta de por qué tantos jóvenes en sus alineaciones. Y a día de hoy, parece que esta conformación va a seguir siendo así hasta el final de la temporada. Hay varios factores que lo explican a día de hoy, según entiende Goal:

Benzema evita el quirófano y podría jugar ya este sábado

El delantero francés se fracturó el dedo meñique en el Benito Villamarín el pasado domingo, cuando estaba siendo el líder en el ataque merengue, y sin un relevo natural en su posición. La lesión sembró el pánico en la expedición madridista en Sevilla. Momento en el que todo madridista pensó inmediatamente en el mercado invernal. Sin embargo, en el club blanco se ha decidido que Benzema evite el quirófano, dado que podría recuperarse siguiendo un tratamiento conservador, pudiendo jugar ya este mismo sábado ante el Sevilla siempre que aguante el dolor y se sienta cómodo con algún tipo de mecanismo de sujeción dentro de la normativa federativa. La urgencia por el fichaje de otro ariete ya no es tanta como se podía pensar el domingo por la noche o el mismo lunes por la mañana.

Icardi no renueva con el Inter, pero la cláusula de rescisión no es válida en enero

Icardi está más lejos que nunca de renovar con el Inter. O por lo menos, más lejos que en las últimas temporadas, desde que se viene negociando su nuevo contrato con el club neroazzurro. El motivo no es otro que las malas relaciones que hay entre el club italiano y su agente (además de pareja): Wanda Nara. Los mensajes de su agente en las últimas fechas no han gustado nada, y es tal la tensión que hasta el propio Icardi ha tenido que salir al paso públicamente para confirmar que está en todo con Wanda Nara. Tampoco ha ayudado a dulcificar esa relación la alta multa impuesta a Icardi por llegar tarde de sus vacaciones. Sin embargo, todo ello no significa implícitamente que Icardi esté necesariamente más cerca del Real Madrid. Ni aunque la propia Wanda Nara haya confirmado públicamente en AS que los dos clubes más grandes de España están interesados en Mauro, ni aunque la renovación con el Inter parezca muy lejana. Y es que el club neroazzurro no está por la labor de desprenderse de Icardi a mitad de una temporada clave y, casi más importante aún, es que la cláusula de rescisión del delantero argentino para clubes no italianos (110 millones de euros) sólo es efectiva del 1 al 15 de julio. Esto es, que aun en el extremo de que el Real Madrid superase su escepticismo hacia este fichaje (por el alto precio y la fama de un entorno conflictivo), ni siquiera podría quedarse con Icardi poniendo el dinero encima de la mesa este mes de enero. Debería negociar con un Inter que no quiere ver marchar a su buque insignia.

Piatek se acerca al Milan como relevo de Higuaín

La otra posible opción para los blancos que llegaba desde el otro lado de los Alpes era la de Piatek, que está deslumbrando en la Serie A desde el Genoa. Cumplía con el perfil de goleador joven, y podría llegar por un precio más asequible. Sin embargo, desde la Gazzetta dello Sport (Italia) y Weszlo (Polonia) apuntan a que sería el Milan el que estaría muy cerca de cerrar su fichaje -esta misma semana- para reemplazar así a un Higuaín que ya ha dicho que quiere abandonar San Siro para unirse a Maurizio Sarri en el Chelsea, quien busca a su vez un delantero para reemplazar a Morata. La operación es muy compleja, porque son demasiados condicionantes intrincados, y ni el contrato de Higuaín ni el de Morata son precisamente sencillos de resolver. Sin embargo, desde Przeglad Sportowy (Polonia) apuntan a su vez a que el salto de Piatek al Milan es más realista que al Real Madrid para construir así una carrera más sólida en la élite, toda vez acaba de saltar a la Serie A desde el Cracovia en Polonia (tiene 23 años aún). Según estos mismos medios, el fichaje se podría cerrar en 40-45 millones de euros, ya sea mediante un traspaso directo o con una cesión inicial hasta el final de esta campaña. Una cantidad a la que nunca llegaría el Real Madrid de todas formas. Asimismo, el director deportivo del Genoa, Giorgio Perinetti, reconoció abiertamente este martes en RMC Sport que saben que el Milan está interesado y que esperan ofertas por el delantero polaco en breve.

El club es firme en su decisión de apostar por ‘Galácticos’ o jóvenes con mucha proyección

En el fondo de todas estas operaciones, y de algunas otras desconocidas, subyace además la decisión del Real Madrid de apostar bien por jóvenes con mucha proyección, o bien por ‘Galácticos’. Así las cosas, ya tienen atados a jugadores como Vinicius, Rodrygo o Brahim, además del ‘ok’ de Exequiel Palacios, por ejemplo. Con el ‘28’ y el ‘21’ sacando la cabeza ya esta temporada incluso. Y de igual manera, ya la temporada pasada se intentó fichar un ‘Galáctico’ cuando se marchó Cristiano Ronaldo. No fue posible entonces, pero sigue habiendo jugadores como Hazard o Neymar que se asoman al próximo mercado estival. Operaciones complejas y costosas. Así las cosas, desde el Real Madrid no quieren que ninguna hipotética ‘urgencia’ transitoria pueda obstaculizar esta nueva política de fichajes, ni deportiva ni económicamente. Sin ir más lejos, al final del mercado estival ya se fichó a Mariano Díaz cuando el Sevilla abrió esa posibilidad in extremis, y el experimento no ha fructificado (por la mala fortuna del ex del Olympique de Lyon con las lesiones).