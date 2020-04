"Se dan todas las condiciones para que Pogba vaya al Real Madrid"

Willy Sagnol, ex del Bayern e internacional por Francia, analizó en RMC Sport las opciones de que el centrocampista recale en Madrid

Paul Pogba no ha tenido el rendimiento soñado en el . Desde que llegara a Old Trafford en 2016 desde la por 105 millones de euros, el francás no ha terminado de mostrar toda su calidad con los 'red devils'. A pesar de ganar una , entre otros títulos, con el conjunto inglés, el centrocampista francés no volvió a ser el de la Juventus, por el que todos los grandes se interesaron.

Esta misma temporada, el galo ha vivido un año complicado, por culpa de las lesiones. Solo ha podido jugar 610 minutos en 8 encuentros, 7 de los cuales han sido en la Premier. Tras pasar por el quirófano, ahora se encuentra en plena rehabilitación para poder llegar en las mejores condiciones posibles para el final de la temporada, de momento en el aire.

Ahora, Willy Sagnol, ex internacional por , habló de la posibilidad de que Pogba, un viejo sueño de Zidane para el , pueda recalar en la capital de .

"Se dan todas las condiciones para que Pogba vaya al Real Madrid. Florentino quiere, Zidane quieren, Pogba también y el Manchester hasta se alegraría, ya que se quitaría una ficha elevada y tendrá dinero para invertir en nuevos jugadores. Todo está preparado para que suceda", comentó en el programa 'After Foot' de RMC Sport.

"Solo espero que veamos al Pogba de Francia y no el Pogba del Manchester United", comentó el ex jugador del Bayern o Mónaco sobre el rendimiento del centrocampista del United.