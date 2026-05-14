Goal.com
En directoEntradas
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
FBL-WC-2026-FRA-TV-MEDIA-SQUADAFP
Sam Vreeswijk

Traducido por

Se da a conocer la convocatoria de Francia para el Mundial: un jugador del Real Madrid se queda sorprendentemente fuera

France
E. Camavinga
R. Kolo Muani
J. Mateta
R. Risser
M. Lacroix

Didier Deschamps ha anunciado la lista de Francia para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Destaca la ausencia del centrocampista del Real Madrid Eduardo Camavinga.

Esta temporada no ha sido titular indiscutible en el Real Madrid: de 41 partidos oficiales ha salido de inicio en 22, con dos goles y una asistencia.

Con Francia ha jugado 29 partidos y en la última convocatoria, en marzo, entró como suplente contra Colombia (3-1). Aun así, Deschamps no lo ha llamado.

Tampoco viaja el delantero del Tottenham Randal Kolo Muani, con 32 internacionalidades.

Entre los convocados destacan Jean-Philippe Mateta, Robin Risser y Maxence Lacroix. Mateta, de 28 años, debutó con Francia en octubre pasado y suma tres partidos.

Risser, guardameta de 21 años del RC Lens, aún no había sido convocado. Lacroix, zaguero del Crystal Palace, debutó en marzo y entra por segunda vez.

Francia debutará en la Copa América el 16 de junio ante Senegal, luego enfrentará a Irak el 22 y a Noruega el 26.  

Anuncios