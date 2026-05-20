¿Se avecina una salida relámpago del Ajax? «Un primer club se interesa por Dolberg»

Según el medio danés Campo, el FC Midtjylland quiere fichar al delantero del Ajax Kasper Dolberg. Así, su segunda etapa en el club holandés podría durar solo un año.

Hace semanas ya se rumoreaba que el delantero dejaría Ámsterdam el próximo verano: el Algemeen Dagblad informó que el director técnico, Jordi Cruijff, le autorizó a buscar equipo.

Este verano llegó con gran expectación tras marcar mucho en Bélgica con el Anderlecht y costar diez millones de euros, pero apenas ha rendido.

Sin embargo, su rendimiento ha sido decepcionante por su irregularidad: en 22 partidos de la Eredivisie solo ha marcado tres goles y dado tres asistencias.

Tras el duelo contra el PSV, recibió elogios, como los del columnista del Parool, Henk Spaan: «Es elegante, rápido, técnico y fuerte. Quien no vea sus cualidades, no entiende de fútbol».

Pese a destellos del viejo Dolberg, como en sus inicios en el Ajax, todo indica que no volverá al Johan Cruijff ArenA la próxima temporada. Campo asegura que el Midtjylland sigue con “gran interés” su situación y podría ofrecerle una salida.

Sin embargo, el equipo quedó segundo y se quedó sin clasificarse para la Liga de Campeones, así que deberá convencer a Dolberg con la clasificación para la Europa League. Este año, el Midtjylland volvió a disputar la Europa League, donde fue eliminado en octavos de final por el Nottingham Forest.