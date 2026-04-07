Se avecina una reunión entre Ramos y el Sevilla... y se fija la fecha para cerrar el acuerdo

Avanzan las negociaciones sobre la posible adquisición del Sevilla FC por parte del fondo Five Eleven —del que Sergio Ramos es uno de los principales inversores— en los próximos días.

Según el diario «Mundo Deportivo», ambas partes se reunirán la próxima semana para continuar con las negociaciones, y algunas fuentes indican que esta reunión tendrá lugar el próximo martes 15 de abril.

Esta reunión se produce tras la firma de una carta de intenciones entre Sergio Ramos y el fondo Five Eleven a mediados del pasado mes de enero; desde entonces, se han llevado a cabo las auditorías necesarias, que concluyeron a finales de marzo.

Durante este periodo, se analizaron los estados financieros del club y se abrió el plazo para completar la compra del club hasta finales de mayo; sin embargo, la fecha límite inicial de finales de mayo se utiliza para determinar si la operación se llevará a cabo o no.

El objetivo inicial de este fondo, que cuenta con una amplia experiencia dada su participación en el Museo de las Leyendas de la Liga Española, era la adquisición de cerca de 400 millones de euros, incluyendo la deuda actual del Sevilla FC.

El fondo tiene la intención de adquirir alrededor del 65 % del club andaluz; sin embargo, el rendimiento deportivo actual del Sevilla será un factor decisivo en este sentido.

Tras la derrota del pasado domingo ante el Real Oviedo, el Sevilla ocupa actualmente el decimoséptimo puesto en la clasificación de La Liga con 31 puntos, a solo dos puntos del Elche, el primer equipo que se encuentra en la zona de descenso.

Por este motivo se ha fijado esta fecha a finales de mayo, ya que para entonces se conocerá la posición final del Sevilla.

Ramos jugó al inicio de su carrera en el Sevilla, antes de vivir años legendarios con el Real Madrid, para luego decidir regresar al club andaluz y representarlo en la temporada 2023-2024.

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