Se avecina un duelo destacado: el PSV tiene en el punto de mira a dos jugadores del FC Twente

El partido entre PSV y FC Twente es especial para los jóvenes defensas visitantes Ruud Nijstad (18) y Mats Rots (20). Según De Telegraaf, ambos interesan al PSV para la próxima temporada.

Así lo adelanta el periodista Jeroen Kapteijns, quien destaca que ambos han dado el salto esta temporada y están en la agenda del PSV para el verano.

Rots ha jugado 42 partidos oficiales con el Twente, en los que ha marcado cinco goles y dado cinco asistencias.

El lateral izquierdo ofensivo tiene contrato en Enschede hasta mediados de 2028 y, según Transfermarkt, vale al menos 10 millones de euros.

Nijstad, por su parte, ha jugado 23 partidos oficiales con el Twente. Su contrato finaliza en 2027.

Según Transfermarkt, el central zurdo vale 8 millones de euros y ya sonó para varios grandes de Europa.

Para Twente, la última jornada de la VriendenLoterij Eredivisie es crucial: los Tukkers buscan el tercer puesto que les dé acceso a la fase previa de la Liga de Campeones.