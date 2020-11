Se atrasa el regreso: Nicolás Castillo volverá a pasar por el quirófano

El DT del América, Miguel Herrera, confirmó que el chileno tiene que volver a pasar por una cirugía. "Esperemos sea tan positiva como los reportes".

Desde mediados de febrero, Nicolás Castillo ha pasado en recuperación producto de una cirugía tras sufrir una lesión de tendón y una trombosis. Y, cuando parecía que el retorno a las canchas estaba un poco más cerca, fue su propio técnico, Miguel Herrera, quien echó por tierra la posibilidad: el chileno volverá a pasar por el quirófano.

"Todavía está a tiempo de pedir una operación. Tiene que volver a pasar por una cirugía, que esperemos sea tan positiva como los reportes que han entregado los médicos que han sido muy buenos", sostuvo el "Piojo" en una conversación con TUDN.

En esa misma línea, el técnico del América agregó: “Todavía no hay una fecha exacta para su regreso, decir dos meses, tres meses, cinco meses, nueve meses, no sé, todavía no se puede decir hasta que ellos hagan la operación y terminando esta, puedan determinar algún tiempo si la rehabilitación va bien. Esperaremos, nos dejó cosas muy buenas para Nico, como para la institución”.

Cabe recordar que el formado en aterrizó en el equipo azulcrema en 2019 y jugó su último encuentro con las Águilas el 19 de enero de este año ante Tigres, en la jornada 2 del pasado Clausura 2020. Por esta razón, el delantero no fue inscrito para el presente Guardianes 2020.

