Se aplaza el inicio del IJsselderby por problemas en la grada visitante: «¡Dejad ya ese comportamiento estúpido!»

Se ha aplazado el inicio del derbi del IJssel entre el Go Ahead Eagles y el PEC Zwolle. El partido, que debía comenzar a las 12:15 en De Adelaarshorst, se ha aplazado debido a problemas con los aficionados del PEC que se han desplazado al estadio.

Muchos aficionados de Zwolle llevan prendas que les cubren el rostro, lo cual incumple los acuerdos. La directiva del PEC y el capitán Ryan Thomas están hablando en estos momentos con los aficionados en el sector visitante.

«Veo a Thomas y a Gerry Hamstra (director técnico del PEC, nota del editor) dirigirse hacia el sector visitante para pedirles que se quiten las prendas que les cubren el rostro. Ese era el acuerdo previo. También se permitió la entrada de cuatrocientos aficionados en lugar de trescientos al sector visitante. Pero sin cubrir el rostro», explica el reportero Toine van Peperstraten de ESPN.

«Dejad ya ese comportamiento estúpido. No se va a un partido de fútbol al que acuden niños y familias. Donde se puede disfrutar un domingo por la mañana, y luego vais con una mascarilla puesta», refunfuña a continuación el analista Robert Maaskant.

«Eso es tener malas intenciones. Es absolutamente ridículo», añade Maaskant, exjugador de ambos clubes, sorprendido y muy decepcionado.

Más tarde también se lanzaron fuegos artificiales, antes de que los aficionados del PEC abandonaran el sector visitante en De Adelaarshorst por orden de la policía antidisturbios. El Go Ahead, la policía y el ayuntamiento de Deventer están deliberando sobre qué medidas tomar y cuándo dará comienzo el partido.