Scaloni: "Uruguay es hasta más difícil que Brasil"

ACK GUEZ/AFP via Getty Images

El entrenador de Argentina aseguró que la Celeste "es una de los mejores selecciones del mundo" y admitió: "Estamos tratando de seguir su camino".

De las nueve restantes selecciones de Sudamérica, ya enfrentó a seis durante el ciclo de Lionel Scaloni. Contra algunas, incluso, ya jugó más de una vez. Y frente a lo hizo en tres ocasiones. Sin embargo, para el entrenador, el duelo más complicado frente a un equipo de CONMEBOL llegará recién este lunes, cuando afronte su primer clásico del Río de la Plata al frente de la Albiceleste: "La valoración que hacemos de es la máxima, es una de las mejores selecciones del mundo. En cierto modo, es hasta más difícil que Brasil", aseguró el DT.

En la conferencia de prensa previa al amistoso en Tel Aviv, el santafesino llenó de elogios a la Celeste: "Imaginamos un partido muy difícil, muy duro. Ellos son un equipo con una mezcla de juventud y experiencia, no han perdido este año y sabemos de la peligrosidad que tienen. Soy un admirador fiel del fútbol uruguayo". Incluso, admitió: "Admiro a Tabárez, el camino que ellos han iniciado hace algunos años es el que nosotros estamos tratando de seguir".

Por otra parte, el entrenador no confirmó el equipo, aunque admitió que será similar al que derrotó 1-0 a la Verdeamarela el viernes: "Si bien habrá variantes, no tendremos muchos cambios. Vamos a esperar un poquito más porque tenemos achaques del partido anterior. Nadie tiene molestias, es sólo cansancio, por eso nos tomaremos medio día más para pensar bien el equipo titular. Me gustaría sacar un equipo bastante fresco y al 100% desde la condición física".

De todos modos, Scaloni sí adelantó que Lionel Messi y Sergio Agüero serán titulares, aunque no confirmó si serán la dupla de ataque o si también jugará Lautaro Martínez para conformar el tridente: "La idea es ser más o menos los mimsos. No estoy totalmente convencido de jugar con tres o cuatro en el medio. Tenemos esas dos variantes en el medio y los jugadores manejan los dos esquemas".