Scaloni: "¿Que Messi no despega? Su aporte es esencial"

El entrenador de la Selección argentina respaldó al delantero del Barcelona y valoró la tarea de su equipo después de la victoria sobre Venezuela.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección , habló en conferencia de prensa después de la victoria de su equipo 2-0 contra , por los cuartos de final de la . En ese sentido, destacó el papel que cumple Lionel Messi dentro y fuera de la cancha, a pesar de que el delantero del volvió a irse sin marcar un gol o dar una asistencia.

Preguntado por un periodista acerca de por qué Messi no ha podido "despegar" en la Copa América (1 gol de penal en cuatro partidos), Scaloni contestó: "Es tu visión, para mí es un aporte esencial que esté en la cancha. Si vieras todo lo que aporta en el vestuario, dentro de la cancha a sus compañeros, a lo mejor tu pensamiento sería diferente. Te aseguro que es de gran aporte, no hay ningún tipo de dudas de eso".

Por otro lado, analizó el papel de Franco Armani en el arco argentino. "Como los arqueros, están para atajar. Hoy tuvo una buena, como el otro día también la tuvo. Nos pone contentos, como sus compañeros de puesto que también pueden jugar tranquilamente. Cada uno tiene su rol, Franco hizo lo que tenía que hacer. Pero resalto a todo el equipo", señaló.

Además, analizando el juego de Argentina frente a la Vinotino, Scaloni dijo que "el equipo siempre en los segundos tiempos entiende muy bien el partido, y los que entran también. Eso nos pone contentos porque todos tienen la posibilidad de jugar. Uno analiza el partido según lo que necesite, estamos abierto a todo.

Consultado sobre el hecho de que Argentina no repite una misma formación desde hace 40 partidos, cuando el técnico era Gerardo Martino, el ex jugador del Deportivo La Coruña señaló: "Lo de no repetir formación es anecdótico. A veces es por lesión, a veces pensamos que otro jugador se puede adaptar más.... muy pocos equipos repiten formaciones. Muchos cambian. A veces dos, a veces uno, pero la virtud es creer que todos nos pueden aportar".

En cuanto a la nueva camada de futbolistas que ha presentado desde que tomó las riendas de la Selección, comentó: "Estamos satisfechos con el trabajo porque se ve una mejoría. Aunque se quiera ver otra cosa, nosotros vemos una identidad de jugadores que juegan por la camiseta, que se sienten identificados, que tienen ya casi una Copa América encima. Antes, tenían poco roce internacional. Ahora tienen la posibilidad de jugar una semifinal y a eso apostábamos. Hay jóvenes que nos están dando mucha satisfacciones. Es lo que queremos, construir algo de cara a lo que viene, no sólo mirar el presente".