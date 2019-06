Scaloni: "El partido no tiene nada que ver con el amistoso"

Argentina se enfrenta en cuartos a Venezuela, el rival que lo derrotó en marzo pasado en Madrid, aunque remarcó que "tomamos nota".

Lionel Scaloni decidió no confirmar el equipo titular de que enfrentará a por cuartos de final de la y, en la conferencia previa al encuentro en el Maracaná, remarcó que este duelo será diferente a lo sucedido en marzo.

En el amistoso disputado en el Wanda Metropolitano de Madrid, la Vinotinto dio el golpe y ganó por 3-1 frente a una Albiceleste que tuvo aquel día el regreso, por 45 minutos, de Lionel Messi Por eso, el técnico consideró: "No tiene nada que ver el partido de mañana (viernes) con el que jugamos en marzo. Tomamos nota, pero el partido en sí no tiene mucho que ver".

El artículo sigue a continuación

Tras remarcar que no conviene "un ida y vuelta" contra el conjunto de Rafael Dudamel, analizó: "Valoramos cómo juega Venezuela y tomamos sus cosas buenas y malas. La manera de jugar es parecida a la ya nos enfrentamos en marzo. Nosotros estamos bien porque venimos de un triunfo".

"Sabíamos que íbamos a ir de menor a mayor y que íbamos a tener un buen partido ante , ganando el último partido íbamos a estar en cuartos de final y ahora nos toca un rival importante al que hay que respetar ya que le puso las cosas difíciles a ", puntualizó sobre el rendimiento general.

En tanto, contestó ante la consulta sobre el enfrentamiento mediático entre César Menotti y Oscar Ruggeri. Luego de pedirle que no conteste a Lautaro Martínez, su compañero en la sala de conferencias, dio un claro mensaje: "Con Menotti la relación es muy buena y estamos en contacto, no tenemos ningún problema. Sabemos de su estado físico. Mañana (viernes) tenemos que jugar un partido importante y no pensamos en otra cosa".