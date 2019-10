Scaloni confirma que Messi regresará a Argentina el próximo parón de selecciones

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, confirmó que Lionel Messi regresará a la selección argentina en el próximo parón de selecciones

Lionel Messi es la figura por excelencia de la selección argentina. Sin embargo, no ha podido acudir a la llamada de su seleccionador, Lionel Scaloni, debido a la sanción de tres meses que le impuso la Conmebol.

¿El motivo? Las palabras del '10' en la , acusando al organismo rector del fútbol en Sudamérica, en las que les acusó de corrupción. "No quiero ser parte de esto corrupción, esta falta de respeto hacia toda la Copa ", afirmaba el rosarino en zona mixta después del encuentro ante .



El propio preparador admitió que si no llamaba a su gran estrella para los encuentros amistosos era por la sanción que se le impuso al jugador del FC . "Messi no está aquí debido a la suspensión".

Ahora, tras perderse los amistosos ante , Chile o , además de perderse el encuentro ante en el próximo parón, Messi sí regresará en noviembre a la selección argentina.

El artículo sigue a continuación

Además, a la par que Messi, volverá Sergio 'el Kun' Agüero, que también se ha perdido algunas convocatorias por problemas físicos, tal y como afirmó su entrenador en .

"Sergio Agüero no está aquí porque ha tenido un problema y no ha estado entrenando al 100 por ciento con su club. Seguramente ambos estarán aquí el próximo mes".