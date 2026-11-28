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SC Freiburg vs. RB Leipzig: hora de inicio

Bundesliga - Jornada 11 29 nov 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

El SC Freiburg recibe al RB Leipzig el domingo 29 de noviembre en el Europa-Park Stadion. Es un duelo de Bundesliga entre el tercer y el cuarto clasificado.

El Freiburg llega con la moral alta tras una semana de buenos resultados. El equipo de Julian Schuster ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales, el más reciente el jueves por 2-1 ante el Twente Enschede en la Conference League.

El Leipzig también atraviesa un buen momento. A las órdenes de Martin Demichelis, el conjunto sajón venció recientemente por 3-1 al Lens en la Champions League y por 5-1 a domicilio al Union Berlin.

Entre los visitantes, Antonio Nusa acapara la atención. El jugador de 21 años suma cinco goles y siete asistencias en diez partidos de Bundesliga y está considerado una pieza clave del ataque del Leipzig.

El Freiburg, por su parte, se ha apoyado en su regularidad durante las últimas semanas. A ello se suma el recuerdo de la victoria en casa por 4-1 ante el Leipzig en mayo, que debería dar un impulso adicional a los de Brisgovia.

Quienes quieran seguir el encuentro encontrarán a continuación toda la información sobre la hora de inicio, el canal de TV y el streaming en directo.

Lo más destacado de la semana: ¿qué ha pasado con el SC Freiburg y el RB Leipzig?

El SC Freiburg ha ganado sus últimos cinco partidos oficiales (5-0-0). Su victoria más reciente fue por 2-1 ante el Twente Enschede en la Conference League; antes había ganado por 1-0 a domicilio al Elversberg y por 2-0 al Union Berlin. En total, el Freiburg marcó ocho goles y encajó dos.

El RB Leipzig acumula tres victorias y dos derrotas (3-0-2). El conjunto sajón ganó recientemente por 3-1 al Lens en la Champions League y, antes, por 5-1 a domicilio al Union Berlin. Entre medias, el Leipzig perdió un amistoso por 4-5 ante el Mlada Boleslaw y cayó por 2-3 a domicilio frente al Manchester City en la Champions League. Su balance en cinco partidos es de 19 goles a favor y 12 en contra.

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