سبب غير رياضي.. لماذا يغيب حكيمي عن المرشحين لجائزة فرنسية أفريقية؟

El marroquí Achraf Hakimi, lateral del Paris Saint-Germain, quedó fuera de la lista de candidatos a ganar el Premio Marc-Vivien Foé, que se concede al mejor jugador africano que milita en la liga francesa.

El diario francés "L'Équipe" informó hoy viernes que el nombre de Hakimi no figura entre los 11 candidatos al prestigioso galardón de esta temporada, por razones no relacionadas con el deporte, sino con su conducta fuera del campo.

Añadió que el jugador de 27 años quedó fuera de las nominaciones debido a su procesamiento para juicio en un caso de violación.

Según los criterios de selección, el jugador debe "mostrar una conducta ejemplar dentro y fuera del campo".

El internacional marroquí fue enviado a juicio el pasado febrero, a raíz de una acusación en un caso de violación que se remonta a febrero de 2023.

El Premio Marc-Vivien Foé fue creado en homenaje al exinternacional camerunés, que falleció tras una crisis cardíaca durante un partido de la Copa Confederaciones en 2003, disputada en Francia.

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Lista de los 11 candidatos al Premio Marc-Vivien Foé 2026:

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón, Marsella)

Lamine Camara (Senegal, Mónaco)

Bamba Dieng (Senegal, Lorient)

Guéla Doué (Costa de Marfil, Estrasburgo)

Armand Goudou (Costa de Marfil, Estrasburgo)

Ilan Kebbal (Argelia, Paris FC)

Hervé Koffi (Burkina Faso, Angers)

Arsène Kouassi (Burkina Faso, Lorient)

Aïssa Mandi (Argelia, Lille)

Moussa Niakhaté (Senegal, Lyon)

Mamadou Sangaré (Malí, Lens)