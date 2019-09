Saúl: "Todo el mundo nos infravalora, pero si estamos ahí es porque lo merecemos"

El internacional del Atleti pasó por los micrófonos de 'El Partidazo' de COPE y Radio MARCA, para repasar la actualidad colchonera.

Saúl Ñíguez, jugador del , pasó por los micrófonos de 'El Partidazo' de COPE y Radio MARCA, para repasar la actualidad colchonera. El centrocampista del Atlético, en vísperas de su duelo europeo ante la de Turín, comentó que cree que el equipo rojiblanco está infravalorado: "Cada vez nos van metiendo más en la lucha por ganar títulos. Eso es bonito, y a la hora de jugar es una presión añadida, pero es una buena presión. Todo el mundo nos infravalora. Si estamos ahí es porque nos lo merecemos. Igual que ahora si está el ahí es porque se lo merece" dijo Saúl.

En cuanto a si el Atlético de Madrid tiene ganas de desquitarse con Cristiano Ronaldo, Saúl explicó: "No tenemos ganas a CR, tenemos ganas a la Juve. Nos eliminaron después de hacer un buen partido en casa y cero que tenemos que aprender de nuestros errores". Sobre la figura de Joao Félix dijo: "en la pretemporada alucinó a todo el mundo. Al final tú mismo te has puesto en el escaparate. Es un jugador espectacular, con una gran calidad técnica, gran visión de juego, inteligente... A mí personalmente lo que mas me gusta de él es que siempre está escuchando, que quiere aprender, que siempre trabaja", sentenció.

Y por último, acerca de su relación con la prensa, el jugador del Atleti fue muy contundente: "No me suele gustar la prensa. Tengo que estar midiendo mis palabras porque si no luego vais a sacar de contexto algo.A veces también das una entrevista y sales contento.. y lo aprovechan para sacar otras cosas. Y dices: '¡Joder! Si yo he estado hablando contigo de puta madre porque hemos conseguido tener esa confianza para que yo me suelte y quede bien, y luego vas y sacas esto para putearme porque quieres un titular, pues normal que luego marques más la distancias'", comentó, para después añadir "alguna vez apunté en el móvil en las notas a un medio: 'Estos no, porque me la han liado'. Ahora ya no tengo esa lista, pero tenía un par que yo dije: 'Con estos tengo que tener cuidado porque luego me sacan cosas para hacerme daño'. Hay muchos que son buena gente y otros que no. Yo salgo de perder un partido y algunos te miran con una carita como diciendo 'Venga chaval, jódete'", zanjó Saúl.