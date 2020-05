Saúl propone usar las gradas vacías para financiar acciones solidarias

"Me gustaría que hubiera fotos de gente que aporte dinero y fuera para los que más lo necesitan"

Siempre que habla, aporta sentido común y denota personalidad. Saúl Ñíguez, uno de los jugadores más importantes del vestuario del , respondió a las preguntas de los periodistas en una rueda de prensa virtual, donde reflexionó acerca del regreso del fútbol, de si existen beneficios o no de jugar sin público y de los objetivos del Atlético de Madrid. El cuadro rojiblanco volverá a la competición enfrentándose al . En su comparecencia, Saúl dijo que sería una gran idea utilizar las gradas vacías para financiar acciones solidarias, para ayudar a los que más lo necesitan.

Saúl: "Veo raro que puedas defender un córner al lado de un compañero y luego no puedas abrazarlo tras un gol"

Sobre qué sensaciones le dejó el regreso de la , Saúl comentó: "Me pone contento que se vuelva a jugar porque a la gente le gusta pero veo muy raro que en un córner puedas defender al lado de un compañero y luego no puedas abrazarlo en un gol. Que no haya gente en los estadios es diferente, no extraño porque en esta situación es lo mejor para todos, pero creo que es lo que más vamos a extrañar todos los jugadores".

Acerca del objetivo del club de clasificarse para la Champions, Saúl comentó: "Ahora lo que tenemos en mente es prepararnos para empezar otra vez, nuestro objetivo siempre es ganar cada partido y estar entre los cuatro primeros porque es el objetivo del club para tener esos ingresos, pero sólo nos centramos en el partido de Bilbao".

Más equipos

Otra de las cuestiones que le hicieron a Saúl fue referente a la posibilidad de jugar lo que queda de Champions a partido único. Saúl explicó: "Tenemos que adaptarnos a la competición, no tengo que decir si me beneficia o me perjudica. El Atlético de Madrid se tiene que adaptar a lo que digan y lo afrontaremos con la máxima ilusión".

Saúl: "Me gustaría que hubiera fotos de gente que aporte dinero y fuera para los que más lo necesitan"

Cuestionado sobre las diferentes acciones que se han hecho en otros clubes, como colocar fotos, figuras de plástico o incluso hinchas de cartón para dar colorido a las gradas, a Saúl también le preguntaron si era partidario de ambientar el Metropolitano. "Es algo que no depende de los jugadores ni incluso del Atlético de Madrid, sino de LaLiga , pero si se permite sí me gustaría que hubiera pancartas, cartulinas o fotos de esa gente que aporta algo de dinero y que fuera para acciones solidarias. Sería una buena idea para ayudar a los que más lo necesitan".

Para Saúl, comenzar con victoria LaLiga será clave: "Será muy importante para nosotros porque es el primero que tenemos después de la vuelta, tenemos bastante tiempo para prepararnos y hacer un buen partido y el hecho de jugar en Bilbao y ellos sin su gente debemos aprovecharlo igual que harán los rivales cuando vengan al Wanda Metropolitano".

El artículo sigue a continuación

#SaldremosJuntos: El proyecto solidario de Saúl

#SaldremosJuntos, así es como se llama la campaña solidaria promovida por Saúl Ñíguez que ya cuenta con la ayuda de muchas caras conocidas entre los que se encuentran: Álvaro Morata, Oliver Torres, Sergio Busquets, Jorge Martín y Miguel Ángel Moyá. Estos son algunos de los deportistas que se han unido a dicha iniciativa. Además, también participan otros personajes públicos como periodistas e influencers. La campaña tiene como objetivo ayudar a las pymes y autónomos afectados por la crisis del Coronavirus para que puedan reactivar sus negocios