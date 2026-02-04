Sassuolo vs. Inter de Milán, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Inter de Milán quiere continuar su increíble racha positiva para mantener la ventaja en lo más alto de la clasificación, pero para lograrlo debe vencer al Sassuolo.

Los neroverdi llegan tras dos victorias consecutivas que les han permitido alejarse de la zona caliente; cinco son, en cambio, los puntos de ventaja de los nerazzurri sobre el AC Milán, segundo.

En esta página, toda la información sobre Sassuolo-Inter de Milán: desde las últimas novedades de alineación hasta dónde ver el partido en directo por TV y en streaming.

Cómo ver Sassuolo vs Inter de Milán, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Golazo.

Sassuolo-Inter de Milán: hora de inicio

El partido se disputa este domingo 8 de febrero a las 18:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Mapei.

México: 11:00 horas

Argentina: 14:00 horas

Estados Unidos: 12:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Sassuolo contra Inter Milán alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager F. Grosso Alineación probable Suplentes Manager C. Chivu

Posibles alineaciones Sassuolo-Inter

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Entr.: Grosso.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Frattesi, Zielinski, Sucic, Dimarco; Lautaro, Thuram. Entr.: Chivu.

Estado de forma

El Inter de Milán está firmemente en lo más alto de la clasificación con cinco puntos de ventaja sobre el Milan, segundo. Los nerazzurri han ganado diez de los últimos once partidos de liga y llegan tras la clasificación a las semifinales de la Copa Italia.

Situación tranquila en la clasificación por el momento para el Sassuolo, que ha sumado veintinueve puntos y ha ganado los dos últimos contra Cremonese y Pisa.

Partidos entre ambos equipos

