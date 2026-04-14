«¡Sarina Wiegman podría empezar a trabajar en el Ajax ahora mismo! Es la mejor dirigiendo un equipo»

Corina Dekker (42), entrenadora del FC Twente femenino, afirma al Algemeen Dagblad que Sarina Wiegman «podría empezar a trabajar de inmediato» en el Ajax.

La entrevista se debe al nombramiento de Marie-Louise Eta, de 34 años, quien terminará la temporada como entrenadora principal del 1. FC Union Berlin, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un equipo de primera división.

Dekker lo califica de decisión valiente: «Hay opiniones muy diversas sobre las mujeres en el fútbol. No debería importar si el entrenador es hombre o mujer; lo único que cuenta son los conocimientos y la formación».

Pone como ejemplo a José Mourinho: «Ha ganado más dinero con las veces que lo han despedido, y aun así los clubes lo siguen contratando. Pero de eso nunca se habla».

Así, la Bundesliga tendrá por primera vez una entrenadora principal, algo que Dekker no ve cercano en la Eredivisie, donde Países Bajos aún está muy retrasado.

«Aún no estamos preparados. Aquí persiste un estigma muy grande, en parte porque la afición influye mucho en todo lo que ocurre en el fútbol», afirma Dekker, una de las seis mujeres neerlandesas autorizadas a entrenar un equipo profesional.

«Sarina Wiegman es una entrenadora competente. Ha ganado más títulos que el entrenador medio, pero aún así debe demostrar su valía en un equipo masculino».

Según ella, esa lógica es errónea. «El fútbol es igual en todas partes, con las mismas reglas. Lo importante es: ¿eres capaz de controlar al grupo? ¿Consigues que jueguen según tu visión del juego? Entonces no importa si eres hombre o mujer. Wiegman podría empezar a trabajar en el Ajax ahora mismo. Es la mejor dirigiendo y formando un equipo. Así que, ¿por qué no podría hacerlo? Pero esa pregunta nunca se plantea. Siempre es: ¿por qué podría hacerlo?».