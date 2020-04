Saprissa no quiere ser campeón "en la mesa"

El presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, dijo que prefiere ganar el título en la cancha y no por una suspensión del Torneo Clausura 2020.

El fútbol costarricense está parado por la pandemia de coronavirus y todavía no se sabe si el Torneo Clausura 2020 se reanudará. En caso de que las autoridades decidan dar por terminado el certamen, Saprissa sería el campeón, pero su presidente, Juan Carlos Rojas, manifestó que eso no es lo que quieren.

“A mí no me gustaría ganarlo por una decisión en la mesa que diga que ahora Saprissa es campeón. Evidentemente hemos sido el mejor equipo este torneo, y los números así lo demuestran, pero no me sabría a nada que le otorguen a Saprissa el campeonato así, preferiría que no fuese de esa manera”, declaró el directivo en diálogo con ESPN.

Y agregó: “Mantengo la fe de que el torneo se va a poder concluir jugándose en la cancha, ya sea con el formato actual o, de pronto, de alguna manera más abreviada”.

“Si no es así, creo que debemos pensar muy bien qué sucede con este torneo. Se podría declarar desierto, pero a mí en lo personal no me llama la atención que nos nombren campeones sin haber concluido el torneo en la cancha”, concluyó Rojas.