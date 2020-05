Santiago Giménez: "Si no queda de otra, nos deberían dar el título"

El atacante de Cruz Azul habló sobre la situación que enfrentarán con respecto al título si no se reanuda el torneo.

La incertidumbre que vive la Liga MX con respecto a volver o no a las canchas sigue latente. Uno de los temas más controversiales es, en caso de no reanudarse, el otorgar el título o no a Cruz Azul, y ya hay algunos que no verían mal tener ese trofeo en sus vitrinas.

Santiago Giménez, representante de la Máquina en la eLiga MX, habló con ESPN con respecto a la posibilidad de campeonar en caso de que el Clausura 2020 se cancele. Chaquito sentenció que, a pesar de que no sería la mejor opción, en cierto modo tendría sentido.

"Yo creo que 10 jornadas es muy poco, pero es meritorio también. Aunque sean 10 jornadas, tuvimos rivales difíciles y nosotros estamos en primer lugar por algo. Sería injusto de las dos formas... la verdad es muy difícil. Me gustaría ser campeón, no sobre la mesa, pero si no queda de otra, nos deberían dar el título", sentenció Giménez.

Por el momento, , tras diez jornadas disputadas, marcha en la cima del torneo. Las autoridades aún no definen cuándo podría volver el futbol, aunque se estima que podría ser a mediados de junio y sin gente en los estadios.