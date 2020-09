Santiago Arias estaría cerca de ser nuevo fichaje del Bayer Leverkusen

El Cholo Simeone ya le había notificado al colombiano que no contaría más con sus servicios, al tener otros dos jugadores para cubrir su misma posición, Trippier y Vrsaljko que le han terminado por ganar el pulso a Arias, que parece tener resuelto su futuro.

Mientras que la prensa manejaba el rumor de un interés alto por parte del , donde ya juegan Mina y James, todo parece indicar que Arias ya tiene un acuerdo de palabra con el de la , que habría fijado su mirada en el lateral derecho de la Tricolor y no habría dudado en acceder a las demandas monetarias del Colchonero.

El periodista Fabrizio Romano ha dicho en sus redes sociales: "Santiago Arias al Bayer Leverkusen, últimos detalles y aquí vamos pronto. Términos personales acordados y pasos finales a completar entre Bayer y ".

El negocio se cerraría por una suma cercana a los 15 millones de euros, aunque tambiéen existe la posibilidad de un préstamo con obligación de futura compra.

